Stories of Strenght, la Juve presenta la terza edizione. Locatelli: “Parlare significa…”

Ecco la nota del club bianconero sul documentario: "Lo scorso 10 ottobre, Giornata Internazionale della Salute Mentale, Juventus ha lanciato una call to action nella nostra casa, l’Allianz Stadium, e abbiamo visto accadere qualcosa di potente: la nostra community si è aperta. Molti tifosi hanno condiviso spontaneamente storie profondamente personali , raccontandosi come avrebbero fatto con un amico fidato o un familiare. I loro messaggi non erano semplici condivisioni di momenti di difficoltà rimasti inascoltati: erano richieste di connessione che eravamo pronti ad ascoltare . E per accendere i riflettori su queste storie abbiamo scelto di collaborare con Giuseppe Bertuccio D’Angelo, fondatore e volto di Progetto Happiness, con il quale abbiamo sviluppato la terza edizione di Stories of Strength. Un percorso che ha portato all’ incontro con tre tifosi che avevano condiviso online le proprie storie e che si è trasformato in un racconto capace di convertire la vulnerabilità in connessione, attraverso un valore condiviso: la JUVENTINITÀ .

Provenienti da Paesi diversi ma uniti dalla passione per la Juventus, tutti hanno affrontato sfide e trovato il coraggio di condividere e andare avanti. Hani, dal Canada, è anche membro del JOFC Toronto; Johan, dalla Colombia, è membro del JOFC Colombia Bianconera; e Pietro, in Italia. Tre tifosi, tre uomini: scelta basata dal dato individuato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità secondo cui la depressione è tra le principali cause di sofferenza tra i maschi, che spesso esternano meno le loro emozioni e tendono a isolarsi nei momenti difficili. Andando a trovarli e ascoltando la loro esperienza in prima persona, l’obiettivo era semplice ma profondo: stare loro vicino nei momenti di difficoltà e condividere la loro resilienza con milioni di persone che potrebbero affrontare sfide simili legate alla salute mentale.

Nato nel 2023 con il coinvolgimento delle Prime Squadre maschile e femminile, degli staff e di voci influenti a livello globale, Stories of Strength è un progetto pensato per abbattere lo stigma legato alla salute mentale, stimolare il dialogo e incoraggiare la condivisione. Con lo stesso obiettivo nasce T.E.A.M. Strength (Tools for Empowerment And Mental Strength), il ciclo di incontri, giunto alla sua seconda edizione, dedicato alle persone di Juventus. Un percorso pensato per approfondire tematiche legate al benessere mentale, favorirne una maggiore comprensione e offrire strumenti pratici per affrontarle in modo più consapevole, nella vita professionale e personale. Tra i temi affrontati, anche grazie al contributo di Giuseppe Bertuccio D’Angelo: le tecniche di mindfulness, il confronto tra generazioni, il falso consenso e il concetto di felicità".

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