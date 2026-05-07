“Vlahovic preso tra lo scetticismo generale, ora è un cavallo di razza. Nella Juve avrei voluto…”

Davanti rischiate di ritrovarvi Dusan Vlahovic, quasi un figlio calcistico, appena tornato al gol. « Vlahovic è un pezzo di cuore . Lo acquistai giovanissimo tra lo scetticismo generale, occupando uno slot da extracomunitario a Firenze. La sua cessione ha segnato un record storico per la Fiorentina. Gli infortuni lo hanno frenato, ma il gol su punizione contro il Verona non è frutto del caso: affinava quel colpo da ragazzino, quando lo vedevo allenarsi dalla mia finestra».

Gli consiglierebbe di restare alla Juve? «È in un top club e non ha bisogno dei miei consigli, ormai è grande, è un uomo. Penso possa ancora dare tanto alla Juventus e i bianconeri possono solo trarre benefici da un giocatore simile a pieno regime: ce ne sono pochi come lui».

Quanti gol può fare in una stagione intera con Spalletti? «In Italia è sempre più difficile segnare. Ma Vlahovic è un vero numero 9, è un cavallo di razza: se sta bene può superare quota 20 gol. Spalletti sa valorizzare ogni singolo, lui compreso».