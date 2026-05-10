Pagelle Juve: Cambiaso slabbra, Yildiz non gira. Kalulu calabrone, Vlahovic si può solo prendere

Un gol dopo 10' secondi e due gol annullati dal Var per fuorigioco : il film della partita della Juventus al Via del Mare contro il Lecce di Di Francesco . Dusan Vlahovic , titolare per la prima volta al rientro dall'infortunio, ha siglato la rete della vittoria, la più veloce della storia bianconera e si è portato a casa il premio di Man of the match.

Di Gregorio 7

Ci ha messo le mani. E ancor prima, ecco, ci ha messo la faccia. Nel mezzo del cammin di nostra Champions, quantomeno ha ritrovato la dritta via. Era smarrita, eccome se era smarrita. Invece in un modo, nell'altro, nelle parate e nelle difficoltà, ha dato un segnale a tutti. In tribuna sì, hanno annotato.

Kalulu 7

Parafrasando la storia del calabrone: è quello che ha più minuti nelle gambe, ma lui non lo sa e continua a correre. Ne ha ancora, ne avrà pure per il Mondiale.