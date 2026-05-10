"Non ce la faccio più, voglio smettere", Perin dalla frase che cambiò tutto alla Juve: "Ancora..."

Il portiere della Juve ha poi parlato della sua vita sportiva, il calcio : "Quando ho capito che poteva essere il mio destino? Allora, un po' di tempo fa un autore mi ha chiesto di scrivere la prefazione di un suo libro. Il libro si chiama 'Qual è la tua missione?' e quindi mi sono un po’ analizzato, cercando di capire quando ho capito di voler fare il calciatore. Mi sono chiesto: ho mai voluto fare altro? E andando indietro con la memoria non ho mai voluto fare altro . I miei genitori mi hanno sempre insegnato a essere umile, con i piedi per terra, però io ho sempre pensato che avrei fatto il calciatore. Non in maniera presuntuosa o spavalda: era come se veramente non avessi nessun’altra scelta.

Sapevo che sarei arrivato a fare quello che amo, perché lo amo tutt’ora. Quando i miei genitori mi dicevano: ‘Mattia, guarda, devi studiare…’. Poi grazie comunque alla loro presenza, perché sono andato via di casa a 13 anni, ma loro ci sono sempre stati. Mia mamma all’inizio era totalmente contraria. Un giorno le dissi: ‘Pensa quando sarò grande e ti rinfaccerò il fatto che non mi hai permesso di fare il calciatore’. E dopo 2-3 giorni parlarono con mio padre e decisero di farmi andare. Ho sempre saputo che sarei arrivato a fare questo".

Il carattere e il talento

Quanto basta il talento e quanto serve altro? Perin ne ha parlato: "Questa è una domanda interessante perché c’è un dibattito continuo su questa cosa qui. Io credo che il talento serva ad aprirti le porte e a farti arrivare in alto, ma quello che ti permette di restare, di non cadere o di cadere e sapersi rialzare è il carattere. C’è una frase bellissima di James Hillman, psicologo e filosofo americano, nel suo libro Il codice dell’anima: ‘Tutti nasciamo con un talento, ma è il carattere che lo realizza’. E allora dobbiamo domandarci: il carattere è già un talento? È giusto tutelare il talento, esserne orgogliosi, essere grati di avercelo, ma il vero talento secondo me è il carattere che ti permette di dare luce a quel talento".