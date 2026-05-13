Il dato Juve più netto e l'effetto Bastoni-Kalulu: Spalletti, i conti non tornano

La differenza è sostanziale tra Juve e Inter. Tra chi ancora aspetta di avere la conferma di partecipare alla prossima Champions League e chi ha già vinto lo scudetto. Anche partendo dalla 10ª giornata, quella nella quale Luciano Spalletti ha preso il timone dei bianconeri: Chivu ha fatto 14 punti in più di Lucio. Ragionando sulle 27 partite disputate in parallelo sono tanti. Il numero è spaventoso, sì, perché i dati macro evidenziano un gap molto più sottile. A livello offensivo e difensivo e pure nel modo in cui le due squadre gestiscono il pallone. È un divario che il mercato estivo può sanare, con giocatori di uno spessore diverso da quelli attuali: i nerazzurri hanno i campioni, i bianconeri no. Un dato più di tutti (estrapolati dai report di Lega Serie A sulle singole sfide disputate), nel duello tra la prima e la terza della classe, spicca su tutti: la Juve realizza un gol ogni 3,42 tiri in porta, addirittura ogni 9,34 tiri.