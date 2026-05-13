“Incredibile, uno dei migliori che abbia mai avuto. Ma non so…”: obiettivo Juve, Guardiola in dubbio

La Juve al momento è impegnata su due fronti ben distinti. Da un lato la squadra di Spalletti è in piena lotta per un posto in Champions League; dall'altra la dirigenza sta già cominciando a pensare al mercato che verrà . Tra gli obiettivi per rinforzare la squadra, c'è anche l'idea di acquistare un difensore centrale . Tanti i nomi sondati da Comolli, che nella sua lista ha inserito anche quello di Nathan Akè . Il difensore olandese del Manchester City questa stagione ha trovato meno spazio e per questo potrebbe essere un colpo low cost, ma Guardiola in conferenza stampa ha lodato le prestazioni del classe 1995.

Guardiola difende Akè: "Uno dei migliori che abbia mai avuto"

In vista della sfida contro il Crystal Palace, infatti, l'allenatore spagnolo ha detto: "Per quanto riguarda il lavoro che Nathan svolge, in termini di concentrazione, è uno dei migliori e ci sono pochi giocatori più affidabili di lui. Se deve giocare nel giro di pochi giorni fa fatica ma nella finale di Carabao Cup, nell'ultima partita contro il Brentford, è stato impeccabile. Incredibile. È uno dei migliori che abbia mai avuto".

"Oltre a questo - ha continuato Guardiola -, è un compagno di squadra eccezionale, sia per l'allenatore che per i compagni ed è stato un acquisto incredibile dal Bournemouth. Ha giocato la finale di Champions League a Istanbul, questo dimostra quanto sia affidabile. Un ragazzo fantastico e un giocatore di alto livello. Ha ancora un anno di contratto, giusto? Spero che resti con noi, ma non so cosa succederà".

Juve-Akè: due motivi per cui sarebbe il nome giusto

Dopo sei stagioni al City, Akè ha deciso che è il momento di cambiare aria. I motivi sono molteplici, a partire dal poco spazio trovato in stagione: appena 16 presenze in Premier League, molte delle quali da subentrante. L'olandese sembra ormai ai margini del progetto ma a 31 anni vuole ancora essere protagonista e per questo ha detto ai suoi agenti di cercare un'altra squadra in cui giocare ad alti livelli. Una cessione che anche il Manchester City vorrebbe completare al più presto. Il contratto con il classe 1995 scadrà infatti a giugno 2027 e l'impressione è che non ci siano margini per un rinnovo. Ecco quindi che vendendolo la prossima estate, anche se a prezzo di saldo, i Citizens riuscirebbero comunque a monetizzare dalla sua cessione, senza perderlo a parametro zero.

Un'altra motivazione che ha spinto la Juve a seguire Akè, che è la stessa per cui Guardiola non vorrebbe perderlo, sono le sue caratteristiche tecniche. Il classe 1995 è un difensore con grande esperienza internazionale ed estremamente duttile, in grado di giocare centrale di difesa, braccetto a sinistra e all'occorrenza anche terzino. Proprio il tipo di profilo che nel 4-2-3-1/3-4-2-1 fluido di Spalletti sarebbe perfetto. I bianconeri lo osservano, Pep vorrebbe tenerlo con sé, ma sono tante le squadre che lo hanno puntato e l'impressione è che la prossima estate potrebbe scatenarsi un'asta per il suo cartellino.

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