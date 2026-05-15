Bernardo Silva-Juve, c’è la data: “Mondiale troppo importante per pensare ad altro”

L'esperienza di Bernardo Silva al Manchester City è ormai giunta praticamente giunta al termine. Il club inglese, infatti, ha annunciato che a fine stagione il portoghese lascerà il club e sarà quindi libero di firmare a parametro zero con qualunque squadra voglia. Da qui è nato un rebus attorno al suo futuro, con diverse squadre interessate al suo cartellino, Juventus compresa. Il classe 1994 ha chiesto informazioni a Ronaldo e Danilo sul club bianconero, ma c'è ancora una grandissima incertezza su dove giocherà la prossima stagione.
Bernardo Silva: "Deciderò il mio futuro prima dei Mondiali"
Il centrocampista portoghese ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Canal 11 dove ha parlato anche del suo futuro. Il video integrale verrà pubblicato soltanto la prossima settimana, ma nel frattempo è uscito un trailer, che ha già rilevato alcune frasi molto interessanti: "Futuro? Voglio risolvere la situazione prima dell'inizio dei Mondiali e iniziare ad allenarmi con la Nazionale con la mente lucida, perché la Coppa del Mondo è una competizione troppo importante per farmi pensare ad altro".
Oltre a Juventus e Barcellona, tra le squadre interessate al portoghese c'è anche il Benfica, formazione dove è cresciuto e da cui è iniziata la sua carriera. Per il momento, però, il ritorno in Portogallo non sembra essere un'opzione: "Ti ho già detto che non vado al Benfica. C'è un'intenzione certa: voglio tornare ma non in questo momento. Non so se quando vorrò farlo il club mi vorrà, ma io voglio tornare. Ci sono stati dei contatti per verificare se ci fosse intenzione".
Perché la Juve vuole Bernardo Silva? Tutti i motivi
Bernardo Silva è tra i principali obiettivi di mercato della Juve e i motivi sono molteplici. Il portoghese è un giocatore di classe internazionale, che ha vinto praticamente tutto nei suoi nove anni al Manchester City: 6 Premier League, 2 F.A Cup, 3 Community Shield, 5 EFL Cup, 1 Champions League, 1 Supercoppa UEFA e 1 Coppa del mondo per club. Acquistarlo a parametro zero sarebbe quindi un colpo di altissimo livello, che permetterebbe a Spalletti di poter contare su un giocatore dal tasso tecnico molto elevato.
Come se non bastasse, il portoghese è un giocatore estremamente intelligente e duttile, perfetto nel 4-2-3-1/3-4-2-1 fluido dell'allenatore bianconero. Il classe 1994 è ancora in ottima forma fisica e potrebbe ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, diventando così il faro della manovra della Vecchia Signora. Un'operazione che, se dovesse andare in porto, ricorderebbe quella che ha portato Modric al Milan, con ottimi risultati.
Il saluto di Bernardo Silva al City
Il portoghese aveva salutato i tifosi dei Citizens con una lunga lettera: "Quando sono arrivato nove anni fa, stavo seguendo il sogno di un ragazzo, avere successo nella vita e riuscire a realizzare grandi cose. Questa città e questo club mi hanno dato molto più di questo, molto più di quanto sperassi. Ciò che abbiamo vinto e raggiunto insieme è un'eredità che sarà custodita per sempre nel mio cuore. In pochi mesi sarà tempo di salutare la città dove non solo abbiamo vinto così tanto come squadra ma dove ho messo su famiglia. Grazie dal profondo del mio cuore".
"Ai tifosi, il vostro supporto incondizionato durante questi anni è qualcosa che non dimenticherò mai. Il mio goal principale da giocatore è stato quello di giocare sempre con la passione per rendervi orgogliosi e ben rappresentati sul campo. Spero lo abbiate sentito in ogni partita. Al club, Pep, lo staff e tutti i miei compagni di questi 9 anni, grazie per tutti i ricordi e per avermi fatto far parte di questo viaggio per così tanto tempo. L'atmosfera che ogni giorno creavamo in allenamento mi faceva sentire a casa e parte di una grande famiglia. Divertiamoci queste ultime settimane e lottiamo per ciò che questa stagione può ancora darci. Con amore, Bernardo", ha concluso.
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L'esperienza di Bernardo Silva al Manchester City è ormai giunta praticamente giunta al termine. Il club inglese, infatti, ha annunciato che a fine stagione il portoghese lascerà il club e sarà quindi libero di firmare a parametro zero con qualunque squadra voglia. Da qui è nato un rebus attorno al suo futuro, con diverse squadre interessate al suo cartellino, Juventus compresa. Il classe 1994 ha chiesto informazioni a Ronaldo e Danilo sul club bianconero, ma c'è ancora una grandissima incertezza su dove giocherà la prossima stagione.
Bernardo Silva: "Deciderò il mio futuro prima dei Mondiali"
Il centrocampista portoghese ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Canal 11 dove ha parlato anche del suo futuro. Il video integrale verrà pubblicato soltanto la prossima settimana, ma nel frattempo è uscito un trailer, che ha già rilevato alcune frasi molto interessanti: "Futuro? Voglio risolvere la situazione prima dell'inizio dei Mondiali e iniziare ad allenarmi con la Nazionale con la mente lucida, perché la Coppa del Mondo è una competizione troppo importante per farmi pensare ad altro".
Oltre a Juventus e Barcellona, tra le squadre interessate al portoghese c'è anche il Benfica, formazione dove è cresciuto e da cui è iniziata la sua carriera. Per il momento, però, il ritorno in Portogallo non sembra essere un'opzione: "Ti ho già detto che non vado al Benfica. C'è un'intenzione certa: voglio tornare ma non in questo momento. Non so se quando vorrò farlo il club mi vorrà, ma io voglio tornare. Ci sono stati dei contatti per verificare se ci fosse intenzione".