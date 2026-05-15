Bernardo Silva-Juve, c’è la data: “Mondiale troppo importante per pensare ad altro”

L'esperienza di Bernardo Silva al Manchester City è ormai giunta praticamente giunta al termine. Il club inglese, infatti, ha annunciato che a fine stagione il portoghese lascerà il club e sarà quindi libero di firmare a parametro zero con qualunque squadra voglia. Da qui è nato un rebus attorno al suo futuro, con diverse squadre interessate al suo cartellino, Juventus compresa . Il classe 1994 ha chiesto informazioni a Ronaldo e Danilo sul club bianconero , ma c'è ancora una grandissima incertezza su dove giocherà la prossima stagione.

Bernardo Silva: "Deciderò il mio futuro prima dei Mondiali"

Il centrocampista portoghese ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Canal 11 dove ha parlato anche del suo futuro. Il video integrale verrà pubblicato soltanto la prossima settimana, ma nel frattempo è uscito un trailer, che ha già rilevato alcune frasi molto interessanti: "Futuro? Voglio risolvere la situazione prima dell'inizio dei Mondiali e iniziare ad allenarmi con la Nazionale con la mente lucida, perché la Coppa del Mondo è una competizione troppo importante per farmi pensare ad altro".

Oltre a Juventus e Barcellona, tra le squadre interessate al portoghese c'è anche il Benfica, formazione dove è cresciuto e da cui è iniziata la sua carriera. Per il momento, però, il ritorno in Portogallo non sembra essere un'opzione: "Ti ho già detto che non vado al Benfica. C'è un'intenzione certa: voglio tornare ma non in questo momento. Non so se quando vorrò farlo il club mi vorrà, ma io voglio tornare. Ci sono stati dei contatti per verificare se ci fosse intenzione".