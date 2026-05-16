Juve Primavera, rivoluzione in atto. Padoin in bilico: Sbravati ai saluti, pronto Scaglia

Tra luci e ombre, fisiologiche per una rosa complessivamente molto più giovane rispetto alla media del campionato Primavera, si è conclusa la stagione della Juve. Con una bella vittoria contro l’Atalanta (sotto gli occhi di Damien Comolli e Marco Ottolini presenti a Vinovo), sì, ma in ogni caso il club farà delle riflessioni sull’annata, cercando di tracciare un bilancio sui giocatori e pure sull’allenatore. La panchina di Simone Padoin, al primo anno da timoniere dopo averne trascorsi tre da collaboratore tecnico (prima agli ordini di Massimiliano Allegri in prima squadra e poi da vice di Francesco Magnanelli in Primavera), meriterà un approfondimento. Con una certa urgenza, oltretutto, visto che il contratto di Padoin scade il 30 giugno e non ci sono opzioni esercitabili per un rinnovo automatico. Rimarrebbe molto volentieri alla Juve, per proseguire un percorso professionale avviato la scorsa estate, ma la società si prenderà del tempo per riflettere. L’ex centrocampista ha parlato così della propria situazione: “Abbiamo ancora due settimane di allenamenti davanti, ci sarà modo di vedersi con la società e valuteremo il da farsi. Io sono a disposizione e vedremo quali saranno le scelte”. Palla, dunque, in mano alla Juve, che dovrà capire che tipo di strada prendere con la guida tecnica della Primavera. Sarà uno dei primi compiti affidati a Massimiliano Scaglia, ormai destinato a prendere le redini del settore giovanile bianconero dopo l’addio già sancito con Michele Sbravati, che rescinde consensualmente con i bianconeri con due anni d’anticipo rispetto alla naturale scadenza di un accordo trovato due estati fa sotto l’egida di Cristiano Giuntoli.