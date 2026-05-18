“La maglia della Juve a qualcuno sta larga”, “Qui non basta essere bravi”: fuoco a Dazn

Incredibile e pesantissima sconfitta per la Juve , che ha perso 2-0 contro la Fiorentina e ha compromesso in maniera seria la qualificazione alla prossima Champions League. Ora, infatti, Milan e Roma sono salite a 70 punti mentre la squadra di Spalletti ha 68 punti come il Como, ma è sesta per via degli scontri diretti. Per terminare tra le prime quatto servirà un vero e proprio miracolo. Al termine della partita dagli studi di Dazn Marco Russo ha commentato: "Una delle istantanee della partita sono i fischi dello Stadium e la faccia di Spalletti. Io ripenso anche a Juve-Verona perché quei 2 punti lì ti avrebbero cambiato la stagione ".

"La Juve si è buttata via da sola"

Giaccherini ha quindi risposto: "Non solo Juve-Verona, ma anche contro il Lecce, il Sassuolo, oggi. La Juve sembrava guarita dalla pareggite, da questi problemi in casa. La Juve costruisce tanto ma non riesce a finalizzare, ma oggi non è stato solo questo. Non mi è piaciuto l'approccio. È mancata la personalità e la leadership. Guardando le partite di oggi, questo è stato il risultato più clamoroso".

Ciro Ferrara ha aggiunto: "Non me lo aspettavo onestamente, è una Juve che si è buttata via da sola. Sono troppe le partite in cui ha prodotto tantissimo ma poi ha pareggiato o perso. Oggi ha incontrato una Fiorentina che è ripartita, non ha avuto tantissime chance ma si notava la difficoltà della Juve quando presa in contropiede. La Juve deve riflettere su questo, perché dal terzo posto rischia di aver buttato la Champions".