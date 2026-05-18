“La maglia della Juve a qualcuno sta larga”, “Qui non basta essere bravi”: fuoco a Dazn

Incredibile e pesantissima sconfitta per la Juve, che ha perso 2-0 contro la Fiorentina e ha compromesso in maniera seria la qualificazione alla prossima Champions League. Ora, infatti, Milan e Roma sono salite a 70 punti mentre la squadra di Spalletti ha 68 punti come il Como, ma è sesta per via degli scontri diretti. Per terminare tra le prime quatto servirà un vero e proprio miracolo. Al termine della partita dagli studi di Dazn Marco Russo ha commentato:"Una delle istantanee della partita sono i fischi dello Stadium e la faccia di Spalletti. Io ripenso anche a Juve-Verona perché quei 2 punti lì ti avrebbero cambiato la stagione".
"La Juve si è buttata via da sola"
Giaccherini ha quindi risposto: "Non solo Juve-Verona, ma anche contro il Lecce, il Sassuolo, oggi. La Juve sembrava guarita dalla pareggite, da questi problemi in casa. La Juve costruisce tanto ma non riesce a finalizzare, ma oggi non è stato solo questo. Non mi è piaciuto l'approccio. È mancata la personalità e la leadership. Guardando le partite di oggi, questo è stato il risultato più clamoroso".
Ciro Ferrara ha aggiunto: "Non me lo aspettavo onestamente, è una Juve che si è buttata via da sola. Sono troppe le partite in cui ha prodotto tantissimo ma poi ha pareggiato o perso. Oggi ha incontrato una Fiorentina che è ripartita, non ha avuto tantissime chance ma si notava la difficoltà della Juve quando presa in contropiede. La Juve deve riflettere su questo, perché dal terzo posto rischia di aver buttato la Champions".
La lotta Champions è già decisa?
I risultati di questa giornata rischiano di essere stati decisivi, ma non secondo Giaccherini: "Lotta Champions già decisa? La bellezza del calcio è che oggi dicevamo che la partita più difficile era quella del Milan e invece ha vinto. La prossima giornata ce l'ha la Juve che ha il derby, ma la bellezza del calcio è anche questa. Antenne dritte perché anche la prossima giornata può riservare qualcosa. Le partite di Milan e Roma sono più semplici".
E in ogni caso, la Juve andrà come minimo in Europa League: "Storicamente l'obiettivo della Juventus è lottare per il vertice e quindi giocare la Champions League, che sposta tantissimo. Lo sa anche il mister probabilmente (nonostante le sue parole nel post partita ndr). La Juve ha avuto nelle mani una chance incredibile, con Spalletti hanno recuperato tantissimi punti, però nelle sue dichiarazioni Spalletti prendeva in considerazione la partita contro la Roma. Io non prenderei quella ma quello in cui ha creato tantissimo senza portare a casa il risultato, come stasera. Spalletti dovrà metterci mano, è un problema anche di personalità dei giocatori".
Il peso della maglia della Juve: "A qualcuno sta larga"
Marco Russo ha poi parlato del peso di giocare alla Juve: "La sensazione è che la maglia della Juve pesi e che a qualcuno stia un po' larga". Giaccherini ha confermato: "Pesa. Ci sono giocatori che riescono a reggere la pressione, altri che trascinano. Brutto prenderlo sempre come esempio, ma oggi Koopmeiners ha fatto una prestazione deludente ed è stato sostituito a fine primo tempo. Per giocare in quella squadra non devi essere solo bravo, ma devi avere anche gli attributi, la personalità che ti contraddistingue e ti porta al successo".
Sulle contestazioni da parte del pubblico ha quindi aggiunto: "La contestazione fatta dai tifosi della Juve va un po' in controtendenza alle dichiarazioni di Spalletti, perché i tifosi della Juve non si accontentano dell'Europa League. L'ambizione deve essere sempre quella di guardare in alto, di competere lo Scudetto o almeno di andare in Champions League".
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Incredibile e pesantissima sconfitta per la Juve, che ha perso 2-0 contro la Fiorentina e ha compromesso in maniera seria la qualificazione alla prossima Champions League. Ora, infatti, Milan e Roma sono salite a 70 punti mentre la squadra di Spalletti ha 68 punti come il Como, ma è sesta per via degli scontri diretti. Per terminare tra le prime quatto servirà un vero e proprio miracolo. Al termine della partita dagli studi di Dazn Marco Russo ha commentato:"Una delle istantanee della partita sono i fischi dello Stadium e la faccia di Spalletti. Io ripenso anche a Juve-Verona perché quei 2 punti lì ti avrebbero cambiato la stagione".
"La Juve si è buttata via da sola"
Giaccherini ha quindi risposto: "Non solo Juve-Verona, ma anche contro il Lecce, il Sassuolo, oggi. La Juve sembrava guarita dalla pareggite, da questi problemi in casa. La Juve costruisce tanto ma non riesce a finalizzare, ma oggi non è stato solo questo. Non mi è piaciuto l'approccio. È mancata la personalità e la leadership. Guardando le partite di oggi, questo è stato il risultato più clamoroso".
Ciro Ferrara ha aggiunto: "Non me lo aspettavo onestamente, è una Juve che si è buttata via da sola. Sono troppe le partite in cui ha prodotto tantissimo ma poi ha pareggiato o perso. Oggi ha incontrato una Fiorentina che è ripartita, non ha avuto tantissime chance ma si notava la difficoltà della Juve quando presa in contropiede. La Juve deve riflettere su questo, perché dal terzo posto rischia di aver buttato la Champions".