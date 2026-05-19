Yildiz, le immagini virali e l’unica tentazione mercato: per la Juve non cambia nulla

Yildiz tra Juventus e Real Madrid: le tentazioni di mercato

Sono diventate virali le immagini di Yildiz sconsolato in panchina, dopo la mazzata di domenica per mano della Fiorentina: sinceramente deluso per non essere riuscito, come del resto i suoi compagni, a tirare fuori dai guai la squadra come invece gli era capitato in passato, a testimonianza, se mai ce ne fosse bisogno, di quanto sia davvero coinvolto nel progetto Juve. Che dovrà ripartire, di fronte all’ennesimo anno zero, proprio dal gioiello turco: il cast attorno a Kenan dovrà però essere all’altezza. Le tentazioni estive non mancheranno, a maggior ragione se Yildiz dovesse brillare in una vetrina planetaria come il Mondiale: non è un mistero che il Real guardi con attenzione ai migliori giovani dei principali campionati europei e il 10 bianconero rientra perfettamente nell’identikit dei desideri blancos. A Madrid c’è già uno dei migliori amici e compagno di nazionale dell’ex Bayern, ovvero Arda Guler: ecco, il Real può essere davvero l’unica tentazione, perché le sterline della Premier non avrebbero la stessa presa sul ragazzo di Ratisbona. Premesso ciò, le inglesi potrebbero comunque fare dei sondaggi per provare a testare il terreno, ma si tratta di ipotesi che potrebbe eventualmente concretizzarsi solo dopo il Mondiale. Anche perché nella testa di Yildiz, oltre a portare più in alto possibile la Turchia, c’è solo la Juve. E la Juve intende ripartire dal suo numero 10, colonna portante del progetto tecnico del presente e del futuro. E pure immagine forte delle campagne di marketing a tinte bianconere.