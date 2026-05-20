Comolli alla squadra: “Inutile parlarvi”. Il discorso dell’ad Juve al gruppo lascia tutti interdetti

In questo senso, nel primo tempo della sfida contro la Fiorentina è ormai noto l’alterco Locatelli-Vlahovic . Il capitano chiede a DV9 di seguire l’uomo in marcatura, riferendosi ad un giocatore viola. Dusan risponde per le rime: «Pensa a fare il tuo». Animi accesi, discussione proseguita anche negli spogliatoi: cose da terreno di gioco, evidentemente sfuggite di mano. Anche perché la Juve è stata drastica nella punizione: circa 40 mila euro a testa di multa . Non un’ammenda salatissima, ma nemmeno una passeggiata di salute. Non è stata punita la sostanza del litigio, bensì la forma, fatta di sbracciate e urla nel rettangolo verde e frecciate all’interno dello spogliatoio. Più che una stangata, dunque, un’azione dimostrativa per mettere in allerta la Juve e richiamare tutti all’ordine in vista del derby di domenica.

Confronto

A tal proposito, alla Continassa, la settimana è iniziata con un confronto tra società e squadra. Uno scambio di vedute, in cui ad un certo punto Spalletti ha ceduto la parola a Comolli, presente alla Continassa. Da quel momento è andata in scena una reprimenda. Rapida e accompagnata da una punzecchiatura ai giocatori, alcuni di questi evidentemente seccati dopo aver ascoltato questa frase: «Inutile sprecare tante parole: se i risultati sono questi (riferendosi alla sconfitta contro la Fiorentina, ndr), non ho altro da dirvi». La squadra fatica a inquadrare Comolli come uomo di campo, per questo le parole non attecchiscono nel gruppo. L’amministratore delegato è sempre più circondato da dubbi: se con Luciano i rapporti sono inesistenti, anche parte della rosa l’ha scaricato senza colpo ferire.

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