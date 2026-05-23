Dal dubbio Nico Paz fino a Konè e Modric: le ultime sulle avversarie della Juve nella lotta Champions

La lotta Champions si deciderà tutta all'ultima giornata. Milan e Roma con 70 punti partono nettamente favorite, con Como e Juventus a 68 e costrette a rincorrere. Le possibilità di qualificarsi dei bianconeri sono bassisime perché servirà una vittoria e anche un passo falso da parte delle avversarie. Ma Spalletti in conferenza stampa è stato chiaro: il suo futuro non dipenderà da un singolo episodio o da un risultato. L'allenatore bianconero, però, dovrà fare a meno di Kenan Yildiz, il suo uomo migliore, mentre Thuram sarà a disposizione ma non è ancora al meglio della condizione. E le altre squadre? Andiamo alla scoperta delle ultime novità su Roma, Milan e Como.