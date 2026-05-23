Dal dubbio Nico Paz fino a Konè e Modric: le ultime sulle avversarie della Juve nella lotta Champions

La lotta Champions si deciderà tutta all'ultima giornata. Milan e Roma con 70 punti partono nettamente favorite, con Como e Juventus a 68 e costrette a rincorrere. Le possibilità di qualificarsi dei bianconeri sono bassisime perché servirà una vittoria e anche un passo falso da parte delle avversarie. Ma Spalletti in conferenza stampa è stato chiaro: il suo futuro non dipenderà da un singolo episodio o da un risultato. L'allenatore bianconero, però, dovrà fare a meno di Kenan Yildiz, il suo uomo migliore, mentre Thuram sarà a disposizione ma non è ancora al meglio della condizione. E le altre squadre? Andiamo alla scoperta delle ultime novità su Roma, Milan e Como.
Roma, buone e cattive notizie per Gasperini
La Roma si prepara a sfidare un Verona già retrocesso ma che nelle ultime uscite ha pareggiato con Juventus e Inter. I giallorossi non dovranno abbassare la guardia, con Gasperini che non potrà contare su Pellegrini e Tsimikas. Il centrocampista è alle prese con dei problemi muscolari mentre l'esterno greco con della febbre, e non sono stati convocati. Tra i convocati comunicato dall'allenatore della Roma c'è invece Manu Koné. Il francese non è ancora al 100% ma sarà quantomeno in panchina. Tra gli assenti c'è anche Wesley, squalificato nel derby della Capitale di settimana scorsa.
Ecco la lista dei convocati: Svilar, De Marzi, Zelezny, Gollini; Rensch, Angelino, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Seck, Ghilardi; Cristante, El Aynaoui, Kone, Pisilli; Dovbyk, Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy.
Como e il dubbio Nico Paz
Trasferta a Cremona per il Como, che come la Juventus dovrà vincere a ogni costo per sperare di qualificarsi alla prossima Champions League. A preoccupare i tifosi sono le condizioni di Nico Paz, costretto a saltare la sfida contro il Parma per un problema al ginocchio. In conferenza Fabregas ha spiegato: "Se è al 5% per giocare, giocherà. No, scherzo. Voglio spaventare Scaloni (ride, ndr). No, noi vogliamo giocare la partita con tutti al 100%, lui non è a questo punto, anche se si è allenato da solo e si sente un pochino meglio. Tra 24-48 ore il calciatore però si cura tantissimo, ci sono tanti miracoli tra fisioterapisti e non solo che una volta non c'era. Vediamo, non posso dire sì e no in questo momento, vediamo il giorno della partita".
Il fantasista del Como è partito con il resto della squadra e sarà quindi tra i convocati. Ora bisognerà capire se l'allenatore spagnolo lo rischierà dal primo minuto o se invece, come probabile, lo terrà inizialmente in panchina. I medici della Nazionale argentina non vogliono correre rischi in vista dei Mondiali e hanno consigliato al giocatore di non giocare.
Milan, i ballottaggi di Allegri verso il Cagliari
L'ultimo avversario stagionale del Milan, invece, sarà il Cagliari. I rossoneri vorranno vincere a ogni costo e Allegri si prepara a puntare sugli uomini più in forma. Per questo Modric, che è recuperato ma viene da 3 settimane di infortunio, dovrebbe partire ancora una volta in panchina. Al suo posto il favorito è Jashari, mentre in attacco Gimenez è in vantaggio su Leao. Sicuro di un posto da titolare Nkunku, che è nettamente il giocatore più in forma tra quelli del Diavolo.
In conferenza stampa l'allenatore rossonero ha spiegato: "Stanno tutti bene, abbiamo tutti a disposizione. Domani ci sarà bisogno di tutti, anche chi verrà in panchina. Può darsi che la partita si decida negli ultimi 30 minuti. Il Cagliari ha spesso preso gol negli ultimi minuti, quindi bisogna essere seri fino alla fine".
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La lotta Champions si deciderà tutta all'ultima giornata. Milan e Roma con 70 punti partono nettamente favorite, con Como e Juventus a 68 e costrette a rincorrere. Le possibilità di qualificarsi dei bianconeri sono bassisime perché servirà una vittoria e anche un passo falso da parte delle avversarie. Ma Spalletti in conferenza stampa è stato chiaro: il suo futuro non dipenderà da un singolo episodio o da un risultato. L'allenatore bianconero, però, dovrà fare a meno di Kenan Yildiz, il suo uomo migliore, mentre Thuram sarà a disposizione ma non è ancora al meglio della condizione. E le altre squadre? Andiamo alla scoperta delle ultime novità su Roma, Milan e Como.
Roma, buone e cattive notizie per Gasperini
La Roma si prepara a sfidare un Verona già retrocesso ma che nelle ultime uscite ha pareggiato con Juventus e Inter. I giallorossi non dovranno abbassare la guardia, con Gasperini che non potrà contare su Pellegrini e Tsimikas. Il centrocampista è alle prese con dei problemi muscolari mentre l'esterno greco con della febbre, e non sono stati convocati. Tra i convocati comunicato dall'allenatore della Roma c'è invece Manu Koné. Il francese non è ancora al 100% ma sarà quantomeno in panchina. Tra gli assenti c'è anche Wesley, squalificato nel derby della Capitale di settimana scorsa.
Ecco la lista dei convocati: Svilar, De Marzi, Zelezny, Gollini; Rensch, Angelino, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Seck, Ghilardi; Cristante, El Aynaoui, Kone, Pisilli; Dovbyk, Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy.