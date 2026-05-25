Pagelle Torino-Juve: Vlahovic annulla Ismajli, Cambiaso da dimenticare, David dannoso, Vlasic di ghiaccio

Vlahovic 8

La Juve è sospesa sul futuro. Lo sarà ancora per qualche giorno, con buona pace di un attaccante che chiude con una doppietta ma che non sa cosa farà da luglio in poi. Nel frattempo, però, il serbo smaltisce in campo l'affaticamento muscolare e dà ragione a Spalletti: ha firmato tutti i gol dell’ultimo mese bianconero. Verona, Lecce, Toro. Lucio ha insistito allo sfinimento per il centravanti e da mesi cerca di cucire il rinnovo di DV9, fresco di doppietta: ascoltarlo, per come sono andate le cose, sarebbe il minimo.