Spalletti opposto a Comolli, due richieste chiave a Elkann: cosa si decide nel summit Juve

Non le ha sentite, ma gli sono state riportate. Le ha lette e viste in tv un po’ dappertutto. Luciano Spalletti non è rimasto indifferente alle parole di Damien Comolli sulla stagione. Su tanti argomenti, sebbene pubblicamente il dirigente francese abbia scelto di abbassare i toni e tendere la mano al proprio allenatore, la vedono in maniera diametralmente opposta. Non è un segreto e non lo sarà mai. Per esempio Lucio non considera la stagione fallimentare: di sicuro non dalla 10ª giornata in avanti. Per il gioco espresso, per la crescita complessiva della squadra e di alcuni singoli e in generale per un progetto che in campo gli ha permesso di conquistare il rinnovo con due mesi d’anticipo rispetto alla fine del campionato.