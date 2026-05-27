Juve, doppio centravanti per Spalletti. Kolo Muani aspetta, chi sono gli altri nomi in lista

TORINO - La necessità urlata e non soddisfatta del centravanti come sola vera richiesta di Spalletti: il problema non risolto a gennaio è ora a rischio duplicazione per l’estate. Si conferma la regola aurea del problem solving strategico: le mancate soluzioni spesso alimentano le complicazioni. Nuove incognite aleggiano sui piani mercato della Continassa, quando la Juventus avrebbe soltanto bisogno di certezze. Specie in attacco dove i clamorosi flop di David e Openda impongono rimedi urgenti e sicuri. Non sono ammessi insomma nuovi errori, mancanze, o anche solo rischi eccessivi. Ora che a rischio c’è il rinnovo di Vlahovic, altra prescrizione di Luciano che può cadere nel vuoto. Meglio quindi tornare al peccato originale: quando il tecnico in inverno invocava un nuovo punto di riferimento strutturato per il suo attacco, avrebbe gradito il ritorno di Kolo Muani. Sarebbe piaciuto anche al francese, bloccato dal Tottenham, come gli piacerebbe adesso. Allora poteva essere compresenza con Dusan, domani chissà. La grigia annata londinese ha, se possibile, ulteriormente amplificato la sua voglia di Juve, dove bene era stato e aveva fatto. 30/35 milioni bastano a convincere il Psg e far ritrovare il sorriso a Kolo dopo aver perso il Mondiale. È il piano A dove A sta per assolutamente.