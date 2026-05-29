Juve, dati impressionanti: così si è persa la Champions. Basta uomini non all’altezza

Le ultime in stagione

Anche perché il calendario nelle ultime tre di campionato si complica rispetto alla sfida contro i gialloblù già retrocessi. Segna Bowie, Vlahovic stampa una punizione perfetta. E poi le martellate al muro eretto da Montipò proseguono senza soste. L’1-1 finale, complice il crollo del Milan, non è neppure da buttare via. Ma col senno di poi è stato lo spreco più grave della stagione: imperdonabile. Contro la Fiorentina, alla penultima, la Juve non scende nemmeno in campo. Brutta, compassata, svuotata. Sbaglia praticamente tutto in ogni fase. Ciononostante chiude con 9 tiri in porta e xG pari a 1.96. Ma Vanoli batte Spalletti 2-0: è una mazzata tremenda, la condanna definitiva all’Europa League, formalmente rimandata al derby di ritorno. Quando la Juve a fine primo tempo scopre che Roma e Como sono già in Champions League, la luce si spegne. Il 2-2 col Toro non fa testo. Lo scarto tra la produzione offensiva e l’incisività sotto porta è stato enorme. Si chiama personalità. È la forza che serve per indirizzare il destino. Si allena, sì, ma senza una base di elementi di spessore in rosa la fatica si divora la soddisfazione. Da qui riparte Spalletti: le idee lasciano il segno. Ma la qualità dei giocatori ancora di più. Inutile, dunque, portargli uomini non da Juve: ce ne sono già troppi.