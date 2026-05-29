Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve, dati impressionanti: così si è persa la Champions. Basta uomini non all’altezza

I due rigori sbagliati contro Lecce e Sassuolo la punta dell’iceberg. Il dato sugli xG evidenzia lo scarto tra la produzione offensiva e i gol
Paolo Pirisi
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

I punti persi contro le squadre che la Juve precede in classifica, sotto la gestione di Luciano Spalletti, sono impressionanti: addirittura 20. Tantissimi, un patrimonio. Se i bianconeri ne avessero lasciati per strada la metà avrebbero avuto la forza per superare il Napoli. Inutile guardare l’Inter: imprendibile. Ma il secondo posto avrebbe raccontato piuttosto fedelmente il lavoro del tecnico: per come ha saputo trasformare la Juve dal 30 ottobre a fine corsa.

 

 

Risalta una produzione offensiva spaventosa. Peccato, però, che il raccolto non sia stato nemmeno lontanamente proporzionale alla semina: la Juve, nelle 9 partite in cui ha dilapidato il margine che le avrebbe consentito di centrare comodamente la qualificazione alla prossima Champions League, ha messo insieme 57 tiri in porta. Risultato? 7 punti fatti frutto di appena 8 gol. Una miseria. Parte dal derby d’andata contro il Toro, perché analizza solamente le occasioni sprecate con Lucio in panchina. Assalto alla porta di Paleari allo Stadium: addirittura 22 tiri complessivi. Ed è finita 0-0.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Juve, l'apoteosi dello spreco

Non era ancora una Juve spumeggiante, ma di sicuro ha fatto molto di più degli avversari, raccogliendo solo un punto. Poca roba. A Firenze prova opaca, un rigore grosso come una casa negato a Dusan Vlahovic, ma comunque un predominio totale. Anche sul possesso palla: 59% rispetto al 41% di marca viola. Ed era una Fiorentina ultima in classifica quella vista al Franchi a novembre, prima della glaciale trasferta di Bodo. Contro il Lecce, nella prima sfida del 2026, forse l’apoteosi dello spreco: 6 tiri in porta e solo un gol. Falcone miracoloso, anche sul rigore calciato malissimo da Jonathan David: l’errore dagli undici metri è solo la punta dell’iceberg, ma denota tutte le mancanze della Juve nei momenti decisivi. Quando il carattere riesce a sistemare ogni cosa, i bianconeri spariscono. Coi salentini solo un antipasto, comunque, perché il peggio si materializza a Cagliari: Caprile sotto assedio, eppure una sassata di Mazzitelli indirizza la partita. Spalletti lascia tre punti in Sardegna: un delitto. Galleria che prosegue contro la Lazio, in cui la Juve domina su ogni voce rispetto ai biancocelesti. Eppure è costretta a rimontare da 0-2 a 2-2. Avrebbe meritato, però, ancora di più se solo non si fosse fatta divorare dalla frenesia negli ultimi venti metri. Col Sassuolo stesso film della sfida col Lecce del 3 gennaio, ma stavolta i padroni di casa passano subito in vantaggio. Sembra il preludio di una goleada, ma Pinamonti fa 1-1 e poi Locatelli spreca il rigore del successo. Le parate di Muric fanno il resto, aumentando i rimpianti a dismisura. Si passa alla 35ª giornata: col Verona la Juve non può sbagliare.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Le ultime in stagione

Anche perché il calendario nelle ultime tre di campionato si complica rispetto alla sfida contro i gialloblù già retrocessi. Segna Bowie, Vlahovic stampa una punizione perfetta. E poi le martellate al muro eretto da Montipò proseguono senza soste. L’1-1 finale, complice il crollo del Milan, non è neppure da buttare via. Ma col senno di poi è stato lo spreco più grave della stagione: imperdonabile. Contro la Fiorentina, alla penultima, la Juve non scende nemmeno in campo. Brutta, compassata, svuotata. Sbaglia praticamente tutto in ogni fase. Ciononostante chiude con 9 tiri in porta e xG pari a 1.96. Ma Vanoli batte Spalletti 2-0: è una mazzata tremenda, la condanna definitiva all’Europa League, formalmente rimandata al derby di ritorno. Quando la Juve a fine primo tempo scopre che Roma e Como sono già in Champions League, la luce si spegne. Il 2-2 col Toro non fa testo. Lo scarto tra la produzione offensiva e l’incisività sotto porta è stato enorme. Si chiama personalità. È la forza che serve per indirizzare il destino. Si allena, sì, ma senza una base di elementi di spessore in rosa la fatica si divora la soddisfazione. Da qui riparte Spalletti: le idee lasciano il segno. Ma la qualità dei giocatori ancora di più. Inutile, dunque, portargli uomini non da Juve: ce ne sono già troppi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

I punti persi contro le squadre che la Juve precede in classifica, sotto la gestione di Luciano Spalletti, sono impressionanti: addirittura 20. Tantissimi, un patrimonio. Se i bianconeri ne avessero lasciati per strada la metà avrebbero avuto la forza per superare il Napoli. Inutile guardare l’Inter: imprendibile. Ma il secondo posto avrebbe raccontato piuttosto fedelmente il lavoro del tecnico: per come ha saputo trasformare la Juve dal 30 ottobre a fine corsa.

 

 

Risalta una produzione offensiva spaventosa. Peccato, però, che il raccolto non sia stato nemmeno lontanamente proporzionale alla semina: la Juve, nelle 9 partite in cui ha dilapidato il margine che le avrebbe consentito di centrare comodamente la qualificazione alla prossima Champions League, ha messo insieme 57 tiri in porta. Risultato? 7 punti fatti frutto di appena 8 gol. Una miseria. Parte dal derby d’andata contro il Toro, perché analizza solamente le occasioni sprecate con Lucio in panchina. Assalto alla porta di Paleari allo Stadium: addirittura 22 tiri complessivi. Ed è finita 0-0.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus
1
Juve, dati impressionanti: così si è persa la Champions. Basta uomini non all’altezza
2
Juve, l'apoteosi dello spreco
3
Le ultime in stagione

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS