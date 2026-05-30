Alisson e Robertson, doppio schiaffo Juve: Spalletti spiazzato. Elkann prende posizione su Comolli

Comolli confermato

Sta persino digerendo la sempre più imminente fumata nera per il rinnovo di Dusan Vlahovic: certe cifre non sono più da Juve e lui lo sa. Ma il mercato bianconero deve avere una sola testa pensante in grado di dialogare con l’allenatore. Ecco perché insiste su uno scouting interno e su una filiera controllata, senza algoritmi o intromissioni di terze parti. Elkann appoggia l’allenatore: perché si fida di lui, perché si è entusiasmato della proposta di gioco della Juve e perché sa che è ormai l’unico uomo di calcio al quale potersi aggrappare in questo momento. Nel frattempo, John rinnova il mandato di Comolli, ma avvisa: basta errori. Ne sono già stati commessi troppi in troppo poco tempo. Alisson e Robertson sono gli ultimi esempi: la Juve non si può concedere il lusso di fallire ulteriori rigori. Spalletti concederà altro tempo al club, aspettando però risposte forti. Fatti e non parole, come Elkann.