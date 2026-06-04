Kolo Muani, non c'è solo la Juve: "Un club europeo lo vuole, il Psg ha fissato il prezzo"

Juve , concorrenza turca per Randal Kolo Muani . I bianconeri da ieri hanno definitivamente perso a zero Dusan Vlahovic , che saluta Torino da parametro zero. Detto addio il numero 9, la dirigenza è alla ricerca di un nuovo attaccante, e non è di certo un segreto come piaccia la punta francese di proprietà del Psg che ha già vissuto alcuni mesi con la maglia della Juventus. Nelle ultime ore però in corsa per Kolo Muani sarebbe entrata un'altra squadra.

"Psg, Kolo Muani: ci prova il Galatasaray"

Come riportato dal sito turco Fanatik, nelle ultime ore il Galatasaray avrebbe messo gli occhi sul centravanti classe 1998. D'altronde i giallorossi hanno perso Mauro Icardi (contratto scaduto), nonostante la presenza di Victor Osimhen in rosa, sarebbero alla ricerca di un'altra punta da inserire, e Kolo Muani sarebbe l'identikit. Secondo il portale il club parigino avrebbe fatto anche il prezzo: 25-30 milioni per l'attaccante, che non viene da una stagione esaltante (e che con il Psg ha ancora due anni di contratto). Il francese è infatti stato in prestito al Tottenham siglando 4 gol in 9 partite di Champions e una sola rete in in 30 match di Premier. Il club turco, a dispetto dei bianconeri, potrebbe offrire al calciatore il palcoscenico della Champions League.

I numeri nei mesi alla Juventus

Kolo Muani è un nome che la Juventus continua a monitorare. D'altronde la sua esperienza in bianconero, seppure durata neanche un anno, è stata decisamente positiva. Per lui 22 presenze tra Serie A e Mondiale per Club con 3 assist forniti e ben 10 marcature realizzate. Un bottino tutt'altro che banale, motivo per cui anche la scorsa estate il club lo aveva cercato dal Psg, senza alla fine trovare un accordo. Ora la Juve è pronta a tornare alla carica per Kolo Muani, anche se l'attaccante francese non è l'unico obiettivo per il reparto avanzato: oltre a lui i bianconeri stanno sondando il terreno anche per Sorloth dell'Atletico Madrid.

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