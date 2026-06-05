Il prossimo attaccante Juve che va via, la speranza Kolo Muani e il bomber approvato da Spalletti

Azione, reazione. Non c’è tempo per crogiolarsi nel dispiacere, per indire concorsi di colpa o per domandarsi se si sarebbe potuto fare qualcosa di più sul fronte Vlahovic. L’addio, per quanto sofferto e dannoso, andrà processato alla svelta. Anche perché, alla fine, è un bene - stando alla freddezza reciproca degli ultimi colloqui - che il cerotto sia saltato subito, a un mese dall’inizio del calciomercato, e non nel bel mezzo dell’estate. La speranza di Spalletti, il più scottato di tutti per l’addio di DV9, è che la dirigenza faccia tesoro del mix di energie (fisiche e mentali) risparmiate, per dare fin da subito la caccia al centravanti del futuro.