Yildiz e la Juve da Frosinone al Frosinone: le sorprese del calendario tra derby ravvicinati e big match

Come in un rituale: se poi sarà propiziatorio, lo dirà solo il tempo. A Frosinone alla prima giornata, allo Stadium con il Frosinone all’ultima: così sentenzia il sorteggio di Parma che ha definito le coordinate di spazio e tempo della prossima Serie A. Già, proprio il Frosinone che è nel destino di Kenan Yildiz: è la squadra alla quale ha realizzato il suo primo gol con i grandi, in Serie A. Era il 23 dicembre 2023: una rete da urlo, dribbling secco e destro potente sul primo palo, imprendibile. Un gol “alla Yildiz”, insomma, solo che allora ancora nessuno, o quasi, lo sapeva: la Juve però ci credeva. Eccome se ci credeva e ci crede ancora di più adesso che Kenan Yildiz è diventato il numero 10 e l’uomo attorno al quale costruire la squadra: il Frosinone, chissà, è un segno del destino. L’urna virtuale è stata relativamente morbida con la Juve, per quanto possa valere una valutazione a bocce ferme, puramente teorica: nelle prime quattro partite due trasferte, a Frosinone e a Reggio Emilia con il Sassuolo alla quarta, il debutto in casa allo Stadium con il Parma e l’unico big match dell’avvio di campionato a Torino contro il Milan in una terza giornata pirotecnica, nel weekend del 6 settembre, che vede Inter-Napoli e Roma-Atalanta. L’inizio di gennaio sarà tosto: alla Befana arriva il Torino all’Allianz e qualche giorno dopo, a chiudere il girone d’andata, ci sarà la sfida di San Siro con l’Inter. Insomma doppio derby ravvicinato.