Brahim Diaz, la Juve aspetta: il Real conferma Florentino Perez e ora tocca a Mourinho

Alla ricerca della qualità: lo sta facendo la Juventus per migliorare la rosa. "Ci è mancato il giocatore bravo nello stretto" ha detto Spalletti nelle passate interviste post partita. I bianconeri hanno prodotto molto, ma non sono riusciti a trasformare le tante azioni in gol. Mancanza di qualità, appunto. E un giocatore che potrebbe risolvere questo problema è Brahim Diaz, che al Real Madrid è chiuso dalle altre stelle e con la possibile conferma di Nico Paz avrebbe ulteriore concorrenza. Il marocchino, in gol anche nell'amichevole contro la Norvegia di Sorloth (che ha raggiunto l'ok con la Vecchia Signora), è l'identikit perfetto: conosce la Serie A. Va però convinto e i nodi da sciogliere sono legati anche ad altri fattori.
Il futuro di Brahim Diaz
Nonostante la mancata qualificazione alla Champions League, Comolli e dirigenza proveranno a fare un mercato intelligente. Brahim Diaz piace molto a Spalletti. Il tecnico lo ritiene l’uomo giusto per agire sulla trequarti e dare imprevedibilità alla manovra, soprattutto contro le difese chiuse. L’uomo che consenta all’attacco di essere più incisivo contro le piccole/medie squadre, che hanno fatto perdere tanti punti per strada alla Juve. Il trequartista vorrebbe giocarsi le sue carte con il Real Madrid, ma molto dipenderà dalla decisione di Mourinho e dal mercato stellare dei madrileni.
La priorità del marocchino è provare a rimanere, ma in estate potrebbero arrivare ulteriori colpi stellari al Real Madrid, a partire da quello che Florentino svelerà tra poche ore, con un'offerta da 150 milioni già pronta ad essere inoltrata. Insomma, il posto fisso alla Juve, dove sarebbe uno dei più importanti, potrebbe ingolosire Díaz, che ci sta pensando. La conferma del presidente potrebbe incidere quindi di riflesso sull'addio di Brahim...
Florentino Perez pronto a spendere: Diaz ancora più chiuso
La conferma di Florentino Perez alla guida del Real Madrid non è arrivata per caso. Il presidente blanco ha ottenuto un nuovo mandato superando lo sfidante Enrique Riquelme nelle prime elezioni realmente combattute del club dopo circa vent'anni. Perez ha raccolto circa il 65% delle preferenze dei soci, puntando su un programma basato sulla continuità gestionale, solidità economica e sulla promessa di riportare José Mourinho sulla panchina del Bernabeu. Un elemento che ha pesato molto nella campagna elettorale è stato anche il mercato.
Florentino ha infatti annunciato l'intenzione di investire ancora su grandi campioni, anticipando un'offerta da 150 milioni di euro per un nuovo colpo galactico e garantendo ulteriori rinforzi per mantenere i Blancos ai vertici del calcio europeo. Una strategia che ha convinto la maggioranza dei soci a rinnovargli la fiducia e a prolungare ulteriormente la sua lunga era alla guida del club. Ma in questo modo Diaz, che ha già giocato poco, avrebbe ancora meno minutaggio.
La strategia della Juve
La Juve è in pressing sul giocatore, in attesa di un cenno per poi provare a stringere con il Real. Ma quello non dovrebbe essere un problema e si potrebbe ragionare su un prestito con qualche garanzia di riscatto per i madrileni. L’operazione al momento è complicata, ma non impossibile e, con il passare dei giorni, potrebbe diventare meno difficile perché Díaz potrebbe realizzare di avere un ruolo sempre più marginale con i Blancos. E la Serie A gli permetterebbe di diventare di nuovo una delle "foto copertina" del campionato. E ad aiutare la Juve potrebbe essere anche Mourinho che ha già fatto delle richieste...
Mourinho vuole Pepe nel suo staff: ritorno alle origini
Come abbiamo visto i fattori sul fututo di Brahim Diaz sono tanti. E tra questi anche la valutazione dello Special One: valuterà la rosa e dirà la sua sul futuro di alcuni calciatori per evitare poi eventuali mal di pancia durante la stagione. Ma a proposito di allenatore, tra le prime richieste di Mourinho ci sarebbe anche quella di riportare Pepe a Valdebebas. L'ex difensore portoghese, colonna dei Blancos dal 2007 al 2017 e uomo fidatissimo dello Special One durante la prima esperienza madrilena, sarebbe uno dei principali candidati a entrare nello staff tecnico del nuovo allenatore.
L'idea di Mourinho è quella di affiancarsi figure che conoscano perfettamente l'ambiente Real e che possano trasmettere mentalità vincente e leadership allo spogliatoio. Il portoghese, che con il tecnico ha condiviso alcune delle stagioni più intense della storia recente del club, rappresenterebbe il profilo ideale per lavorare soprattutto con il reparto difensivo e fungere da punto di riferimento per i più giovani. Poi magari convincerà anche Diaz a cambiare aria, quello che sperano tutti dalle parti di Torino.
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Alla ricerca della qualità: lo sta facendo la Juventus per migliorare la rosa. "Ci è mancato il giocatore bravo nello stretto" ha detto Spalletti nelle passate interviste post partita. I bianconeri hanno prodotto molto, ma non sono riusciti a trasformare le tante azioni in gol. Mancanza di qualità, appunto. E un giocatore che potrebbe risolvere questo problema è Brahim Diaz, che al Real Madrid è chiuso dalle altre stelle e con la possibile conferma di Nico Paz avrebbe ulteriore concorrenza. Il marocchino, in gol anche nell'amichevole contro la Norvegia di Sorloth (che ha raggiunto l'ok con la Vecchia Signora), è l'identikit perfetto: conosce la Serie A. Va però convinto e i nodi da sciogliere sono legati anche ad altri fattori.
Il futuro di Brahim Diaz
Nonostante la mancata qualificazione alla Champions League, Comolli e dirigenza proveranno a fare un mercato intelligente. Brahim Diaz piace molto a Spalletti. Il tecnico lo ritiene l’uomo giusto per agire sulla trequarti e dare imprevedibilità alla manovra, soprattutto contro le difese chiuse. L’uomo che consenta all’attacco di essere più incisivo contro le piccole/medie squadre, che hanno fatto perdere tanti punti per strada alla Juve. Il trequartista vorrebbe giocarsi le sue carte con il Real Madrid, ma molto dipenderà dalla decisione di Mourinho e dal mercato stellare dei madrileni.
La priorità del marocchino è provare a rimanere, ma in estate potrebbero arrivare ulteriori colpi stellari al Real Madrid, a partire da quello che Florentino svelerà tra poche ore, con un'offerta da 150 milioni già pronta ad essere inoltrata. Insomma, il posto fisso alla Juve, dove sarebbe uno dei più importanti, potrebbe ingolosire Díaz, che ci sta pensando. La conferma del presidente potrebbe incidere quindi di riflesso sull'addio di Brahim...