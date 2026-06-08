Brahim Diaz, la Juve aspetta: il Real conferma Florentino Perez e ora tocca a Mourinho

La conferma di Florentino Perez alla guida del Real Madrid non è arrivata per caso. Il presidente blanco ha ottenuto un nuovo mandato superando lo sfidante Enrique Riquelme nelle prime elezioni realmente combattute del club dopo circa vent'anni. Perez ha raccolto circa il 65% delle preferenze dei soci, puntando su un programma basato sulla continuità gestionale, solidità economica e sulla promessa di riportare José Mourinho sulla panchina del Bernabeu. Un elemento che ha pesato molto nella campagna elettorale è stato anche il mercato.

Florentino ha infatti annunciato l'intenzione di investire ancora su grandi campioni, anticipando un'offerta da 150 milioni di euro per un nuovo colpo galactico e garantendo ulteriori rinforzi per mantenere i Blancos ai vertici del calcio europeo. Una strategia che ha convinto la maggioranza dei soci a rinnovargli la fiducia e a prolungare ulteriormente la sua lunga era alla guida del club. Ma in questo modo Diaz, che ha già giocato poco, avrebbe ancora meno minutaggio.

La strategia della Juve

La Juve è in pressing sul giocatore, in attesa di un cenno per poi provare a stringere con il Real. Ma quello non dovrebbe essere un problema e si potrebbe ragionare su un prestito con qualche garanzia di riscatto per i madrileni. L’operazione al momento è complicata, ma non impossibile e, con il passare dei giorni, potrebbe diventare meno difficile perché Díaz potrebbe realizzare di avere un ruolo sempre più marginale con i Blancos. E la Serie A gli permetterebbe di diventare di nuovo una delle "foto copertina" del campionato. E ad aiutare la Juve potrebbe essere anche Mourinho che ha già fatto delle richieste...