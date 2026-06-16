Arthur torna alla Juve! Non c'è l'accordo col Gremio: il comunicato ufficiale e cosa succede ora

Torna a casa Arthur. Dopo il ritorno al Gremio, dove aveva militato dal 2010 al 2018 tra giovanili e prima squadra, il centrocampista brasiliano rientra dal prestito cominciato nell'agosto scorso. Un ritorno che aveva aperto un nuovo capitolo nella carriera del giocatore, rimasto però sempre di proprietà della Vecchia Signora, nonostante l'ultima volta in cui abbia indossato la maglia bianconera è datata 11 maggio 2022: finale di Coppa Italia persa contro l'Inter ai tempi supplementari. Acquistato dal Barcellona nel giugno 2020, a seguito dell'operazione che portò Miralem Pjanic in blaugrana, Arthur ha accumulato 63 presenze complessive, con un bilancio che riporta 1 gol e 1 assist. Dal suo arrivo alla Continassa, il giocatore classe 1996 è stato ceduto in prestito in altre tre precedenti occasioni: Liverpool, Fiorentina e Girona. Juve e Arthur si ritroveranno dunque ancora una volta per decidere le sorti del rapporto.
La nota del Gremio: "Mancato accordo economico"
Ad annunciare la fine del secondo ciclo con la Imortal Tricolor è lo stesso club brasiliano con un comunicato ufficiale in cui rende noto il fallimento della trattativa tra le parti: "Il Gremio Foot-Ball Porto Alegrense comunica che il centrocampista Arthur non rinnoverà il contratto dopo la scadenza del prestito dalla Juventus, prevista per il 30 giugno 2026. A fronte dell’interesse manifestato per la permanenza del giocatore, il club ha formalizzato una proposta per un nuovo contratto. Tuttavia, non è stato raggiunto un accordo economico tra le parti coinvolte, nonostante la volontà reciproca di proseguire il percorso dell’atleta all’Arena. Il Gremio ringrazia il giocatore per i servizi resi e gli augura successo nel prosieguo della sua carriera sportiva".
Juve-Arthur: cosa succede ora
Sull'asse Torino-Porto Alegre non si è dunque riusciti a trovare un accordo per la permanenza di Arthur al Gremio. Prime indiscrezioni avevano lasciato presagire un accordo quadriennale definibile intorno agli 8-10 milioni richiesti dalla Juve o perfino anche a una somma inferiore. Tuttavia, il brasiliano - legato alla Vecchia Signora fino al 30 giugno 2027 - deve reimbarcarsi per l'Italia, dove farà la conoscenza del nuovo ad bianconero Giovanni Carnevali, che potrebbe intavolare nuove trattative in Serie A senza tuttavia escludere un'inversione di rotta verso il Brasile o la Turchia, dove il profilo dell'ex barcellona potrebbe essere appetibile a più di un club.