Arthur torna alla Juve! Non c'è l'accordo col Gremio: il comunicato ufficiale e cosa succede ora

Torna a casa Arthur. Dopo il ritorno al Gremio, dove aveva militato dal 2010 al 2018 tra giovanili e prima squadra, il centrocampista brasiliano rientra dal prestito cominciato nell'agosto scorso. Un ritorno che aveva aperto un nuovo capitolo nella carriera del giocatore, rimasto però sempre di proprietà della Vecchia Signora, nonostante l'ultima volta in cui abbia indossato la maglia bianconera è datata 11 maggio 2022: finale di Coppa Italia persa contro l'Inter ai tempi supplementari. Acquistato dal Barcellona nel giugno 2020, a seguito dell'operazione che portò Miralem Pjanic in blaugrana, Arthur ha accumulato 63 presenze complessive, con un bilancio che riporta 1 gol e 1 assist. Dal suo arrivo alla Continassa, il giocatore classe 1996 è stato ceduto in prestito in altre tre precedenti occasioni: Liverpool, Fiorentina e Girona. Juve e Arthur si ritroveranno dunque ancora una volta per decidere le sorti del rapporto.