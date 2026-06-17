Da Comolli a Carnevali, il taglio Juve è netto: più poteri a Spalletti e nuova figura in arrivo

Un approccio più analogico

Si cambia e si torna a un approccio più “analogico”, in cui i rapporti umani saranno nuovamente al centro: delle trattative, certo, ma anche della profilazione e dell’analisi dei calciatori. E la Juventus perciò tornerà a riscoprire le risorse professionali dall’interno: maggiori dialoghi, confronti continui e lavoro sul campo, in presa diretta. Tra le priorità della nuova realtà dirigenziale ci sarà anche creare un canale diretto più forte e quotidiano con lo staff tecnico, Luciano Spalletti in testa: l’allenatore di Certaldo, che avrà maggiore peso sulle questioni inerenti la costruzione della nuova squadra, è un uomo aperto al dialogo, una persona che ama confrontare idee e pensieri, pure diversi. Ci saranno dunque più scambi diretti e continui: Carnevali, già prima di arrivare a Torino, aveva un eccellente rapporto personale con Giorgio Chiellini, che diventerà una figura sempre più determinante nelle dinamiche operative bianconere. «Conosco il presidente Ferrero - aveva detto l’ex ad del Sassuolo nell’intervista di fine anno del 31 dicembre 2025 a Tuttosport - e ho un bel rapporto con Chiellini. Lui si ricorda sempre che una volta dissi, proprio a Tuttosport, che l’avrei voluto al Sassuolo. Giorgio potrà diventare un grande dirigente, ha tanta voglia di imparare. Per il momento, quando devo confrontarmi con la Juve, parlo con lui».