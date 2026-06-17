Nico Gonzalez, stallo Juve-Atletico: Carnevali pronto allo sconto a una sola condizione

Cedere per fare cassa è indubbiamente una necessità del momento in casa Juve. Svendere pur di liberarsi dei giocatori eccedenti, invece, non è nei piani di Giovanni Carnevali, che della rosa bianconera non butta via nulla. Proverà a valorizzare ogni operazione, soprattutto in uscita, visto che da qui al 30 giugno 12/13 milioni saranno oro per i flussi bianconeri. Lo stallo attuale per Nico Gonzalez non preoccupa in alcun modo la Juve. È uno stallo normale, legato ad un cambio di leadership all’interno della stanza dei bottoni della Continassa, ma non sposta di un millimetro i piani di Carnevali. Esiste una certezza: a Luciano Spalletti l’argentino piace molto. Se dovesse trovarselo al centro sportivo a luglio, al termine delle fatiche del Mondiale, sarebbe felicissimo di allenarlo. Lo ritiene un giocatore funzionale a più moduli e imprevedibile. Basta un aggettivo: forte. I problemi, semmai, sono altri. Il primo, forse quello più complicato da arginare: Nico Gonzalez farà tutto il possibile per restare a Madrid. È lusingato dal parere di Spalletti, ma con la maglia dei Colchoneros ha trovato una felicità che gli mancava dai tempi della Fiorentina. In più, ha stretto un legame fortissimo con Diego Pablo Simeone, un allenatore che ha saputo sfruttare al meglio le caratteristiche dell’esterno 28enne. Insomma, Nico vuole l’Atletico. Solo l’Atletico, che però pretende un maxi sconto dalla Juve: 7-8 milioni in meno rispetto alla cifra pattuita per il riscatto del cartellino (32 milioni). Pretese notevoli. La Juve di Carnevali, che avrà rapporti concilianti con tanti club in Italia e in Europa ma che difficilmente intavolerà larghe intese con poche società elette, non vuole deprezzare così tanto il valore di Nico Gonzalez.