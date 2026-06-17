L'ultima mossa di Comolli si ritorce contro la Juve: Arthur adesso è un problema in più

TORINO - Ha uno stipendio da 5 milioni lordi fino a giugno 2027. E a bilancio pesa ancora per 6.5 milioni. Non è un tappo per il mercato in entrata, per carità, ma è una questione che la Juve adesso dovrà risolvere. Il Gremio, infatti, ha deciso di rispedire Arthur al mittente. Con un comunicato duro, che fa trasparire antichi attriti: «Il centrocampista Arthur non rinnoverà il contratto dopo la scadenza del prestito dalla Juventus, prevista per il 30 giugno. A fronte dell’interesse manifestato per la permanenza del giocatore, il club ha formalizzato una proposta per un nuovo contratto. Tuttavia, non è stato raggiunto un accordo economico tra le parti coinvolte, nonostante la volontà reciproca di proseguire il percorso dell’atleta all’Arena. Il Gremio ringrazia il giocatore per i servizi resi e gli augura successo nel prosieguo della sua carriera sportiva».

Problema per Carnevali

Insomma: c’era l’accordo tra il Gremio e Arthur, c’era la volontà di proseguire insieme, ma è saltata l’intesa economica tra la Juve e il club brasiliano. Colpa, senza dubbio, delle richieste fuori dal mondo di Damien Comolli, che pretendeva dai verdeoro un indennizzo tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Una cifra fuori mercato: per le disponibilità economiche degli interlocutori e per quanto Arthur, negli ultimi anni escluso sistematicamente da ogni progetto tecnico, appesantisca le casse della Juve. Il braccio di ferro non ha sortito gli effetti sperati. E Giovanni Carnevali, appena approdato alla Continassa, adesso dovrà trovare una soluzione ad un problema sulla carta non così complesso da risolvere. Senza la richiesta di un compenso per il cartellino, Arthur e il Gremio avrebbero trovato il modo per andare avanti. Ma il tempo sprecato finora ha indispettito la società di Porto Alegre, che guarda avanti e punta altri obiettivi.

Non c'è il piano B

La Juve ha già un piano B? Per il momento no, sebbene Arthur piaccia non poco al Besiktas guidato da Vincenzo Italiano, che ha avuto modo di lavorare col ragazzo alla Fiorentina. Per ora l’interesse è timido. In più, resta da capire quanta voglia abbia ancora l’ex Barcellona di giocare in Europa: era molto interessato a restare al Gremio e sperava che questa possibilità si concretizzasse. Almeno fino al comunicato di ieri, che rimette tutto in discussione. Fino a nuove indicazioni, Arthur inizierà la nuova stagione con Spalletti. Dopo i prestiti con Liverpool, Fiorentina, Girona e Gremio riparte, come al solito, da una tappa a Torino.

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