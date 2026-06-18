"Del Piero in dirigenza Juve, si sta preparando": Montero vota e chiama il mercato: "Pochi come lui"

Dall'esperienza in Medio Oriente alla Juventus , passando per Balotelli, Vlahovic, Yildiz, Del Piero, Conte e Zidane. Paolo Montero si è raccontato senza filtri ai microfoni di SportMediaset, ripercorrendo gli ultimi mesi della sua carriera da allenatore e soffermandosi sui temi più caldi legati al mondo bianconero. Con il suo stile diretto e pacato, l'ex difensore uruguaiano ha parlato delle difficoltà vissute all'Al-Ittifaq, della situazione della Vecchia Signora e dei giocatori che, secondo lui, possono ancora rappresentare il presente e il futuro del club, con Carnevali già impegnato sul fronte mercato.

L'avventura all'Al-Ittifaq e il rapporto con Balotelli

Montero ha innanzitutto ripercorso la sua recente esperienza sulla panchina dell'Al-Ittifaq, squadra rilevata in una situazione estremamente delicata sia dal punto di vista sportivo sia per il contesto internazionale in cui si è trovato a lavorare: "Siamo arrivati ed è cominciata la guerra, vedevamo volare i missili e non ce ne rendevamo conto, ma per fortuna non abbiamo avuto problemi. Nella parte sportiva abbiamo fatto un ottimo lavoro, ci siamo adattati al paese in cui siamo arrivati, abbiamo rispettato la loro cultura, il Ramadan, e questo è piaciuto molto ai "local". Abbiamo fatto un lavoro sulla fase difensiva che è quella che dovevamo correggere, perché i giocatori di qualità c'erano".

Tra i protagonisti della sua esperienza anche Mario Balotelli, sul quale Montero ha voluto spendere parole molto positive: "Come è andata con lui? È andata bene, è una persona sincera, chiara. Quando sono partito mi hanno detto che avrei potuto avere problemi con Mario, invece è stato un rapporto tranquillo, onesto, molto buono".