Calciomercato Juve: Dibu capisce, il piano B è sicuro. Sorloth senza inflazione e chi dice sempre sì

TORINO - Agenti e giocatori sono stati avvisati: ci sarà da aspettare. Il cartello “lavori in corso” alla Continassa impone un fisiologico rallentamento a tutte le trattative imbastite nelle scorse settimane da Damien Comolli e Marco Ottolini. Per Giovanni Carnevali, infatti, questo è il momento del passaggio di consegne. E le giornate, anche per lui, sono di 24 ore. Dunque, gli obiettivi dichiarati fino ad una settimana fa sono stati tutti invitati ad avere pazienza. A partire da Dibu Martinez, che ha capito la situazione. Il fatto che sia concentrato sul Mondiale aiuta sicuramente la Juve a non affrettare le cose: ha giocato contro l’Algeria, senza correre particolari rischi, e piano piano sta pure recuperando dalla rottura dell’anulare.