Paulo Sousa: "La Juve ha avuto un impatto enorme su di me". Su Agnelli e la Champions del 96...

A quale calciatore di quella Juventus è più legato? «Michelangelo Rampulla. È stato meraviglioso ritrovarsi a Salerno e lavorare insieme. Un amico eterno».

Cosa ha rappresentato per lei Gianluca Vialli? «Con Luca è stata fin dall’inizio una relazione speciale. Chi avrebbe mai immaginato che avrebbe venduto il suo appartamento per comprarne un altro proprio accanto a quello dove vivevo io? Bussava quasi ogni giorno alla mia porta e passavamo ore a parlare di calcio. Era un leader carismatico, divertente, disciplinato e metodico, un attaccante moderno che ancora oggi farebbe la differenza. Un vero amico».

E l’Avvocato Agnelli? «Un grande imprenditore dell’industrializzazione europea, simbolo della cultura dell’élite italiana. Uomo di enorme carisma, ha lasciato un’eredità alla Juventus che può essere riassunta in una delle sue frasi: “L’amore di una vita”».

Perché quella Juventus era imbattibile? «Intelligenza tattica e capacità di sacrificio, eravamo una squadra proattiva, con giocatori di alto livello che sapevano riconoscere perfettamente le diverse fasi della partita. Avevamo l’umiltà di saper soffrire e il coraggio di imporre il nostro gioco, indipendentemente dall’avversario».

L'anno dopo però l'ha battuta in finale di Champions col Borussia Dortmund. «Vincere una Champions League è indimenticabile, due di fila è qualcosa che non si può spiegare. Conoscevo il potenziale del Dortmund, credevo di essere il pezzo mancante del puzzle, quello che gli avrebbe permesso di vincere qualcosa di speciale. Nel giorno della mia presentazione, infatti, dissi che ero lì per vincere la Champions League. Abbiamo eliminato le migliori squadre d’Europa e vinto meritatamente la finale».