La Juve Next Gen domina: quattro giocatori tra i più preziosi della Serie C

La promozione in Serie B dell' Ascoli di Francesco Tomei ai playoff ha chiuso il campionato di Serie C . Quella marchigiana è la quarta squadra a conquistare il campionato cadetto dopo Vicenza , Arezzo e Benevento . Il sito di Transfermarkt ha aggiornato le valutazioni dei calciatori che hanno militato nei tre gironi di Lega Pro. Nella speciale Top Ten, sono presenti ben quattro calciatori della Juventus Next Gen e uno è anche balzato al primo posto , battendo anche la concorrenza di un calciatore dell' Inter U23 .

I più preziosi in Serie C: quattro bianconeri presenti

Nella speciale classifica dominano le seconde squadre. I giovani della Juventus Next Gen, dell'Inter U23 e dell'Atalanta U23 sono i più preziosi di tutte le sessanta squadre presenti nei tre gironi di Lega Pro. In decima posizione, con il valore di 1,5 milioni di euro, si trovano ben quattro calciatori. Spicca lo juventino Gil Puche. Il difensore spagnolo classe 2006 ha giocato 26 partite tra regular season e playoff, impreziosite anche da un gol e un assist. Con lui ci sono tre interisti: Kamate, Mosconi e Jakirović.

Sebbene sia arrivato soltanto lo scorso gennaio, Adin Licina è già al nono posto con un valore di 1.8 milioni di euro. Un gol e un assist nelle prime undici partite nel girone B per il classe 2007, che ora è impegnato nell'Europeo U19 con la Germania prima di essere aggregato alla prima squadra bianconera di Luciano Spalletti per la preaseason. In settima posizione due calciatori dell'Atalanta U23, Steffanoni e Navarro, con un valore di 2 milioni di euro.

Valore più alto per Faticanti

Apre la top five David Puczka. Il classe 2005 è la vera rivelazione della Juventus Next Gen con dieci gol e quattro assist. Il ventunenne ha una valutazione di 2,5 milioni di euro, la stessa di Cocchi dell'Inter. Al quarto posto, con 2,8 milioni di euro, è presente l'atalantino Levak. Apre il podio il nerazzurro Topalović, valutato 3 milioni. Al secondo posto l'italo-brasiliano dell'Atalanta U23 Vavassori con una valutazione di 3,5 milioni di euro. In testa a questa speciale classifica, infine, si trova Giacomo Faticanti. Il ventitreenne è balzato al primo posto con Transfermarkt che lo valuta 4,5 milioni di euro. L'ennesimo riconoscimento importante per il centrocampista bianconero (tre gol e due assist in 37 partite tra regular season e playoff), che ha anche esordito con l'Italia maggiore e adesso è molto vicino al prestito all'Avellino in Serie B. Insomma, la Juventus si conferma fucina di talenti.

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