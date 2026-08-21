Quei pezzi della Juve che vincono altrove

L'Inter è la squadra più forte. Probabilmente lo sarebbe stata anche senza fare mercato, ma adesso ha indubbiamente scavato un solco più profondo. Beppe Marotta, dirigente della Juventus dal 2010 al 2018, ha costruito in modo sapiente un ciclo davvero solido, iniziato insieme ad Antonio Conte, allenatore della Juventus dal 2011 al 2014. L'avversaria più credibile dell'Inter per il prossimo scudetto è il Napoli di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus dal 2014 al 2019 e dal 2021 al 2024. Forse la campagna acquisti di De Laurentiis, finora, non è stata proprio scoppiettante, ma - Inter a parte - nessuna squadra ha la qualità della rosa del Napoli, costruito da Giovanni Manna, giovane e capace dirigente che si è formato alla Juventus dal 2019 al 2024 e che, a Napoli, ha già vinto uno scudetto con Antonio Conte (sempre lui!) in panchina.