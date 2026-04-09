"La Juve era 20 anni avanti a tutti, ma quali plusvalenze! Condannati perché nel processo sportivo non puoi difenderti"

Sull'esperienza al Tottenham , Paratici racconta: " La Premier League vale la Nba. Per il mio vice, il capo delle risorse umane ha valutato 50 curriculum. Lì è tutto perfetto, di livello superiore : corrono di più ma soprattutto corre più forte il pallone, devono imparare a passarselo meglio per questo, e i campi d’allenamento sono sempre rasati e bagnati. La tecnica così viene da sé". Sulla formazione alla Fiorentina : " Vorrei riproporre il modello anche qui a Firenze . Prima di tutto tanta formazione per i dipendenti del centro sportivo, perché io studio ogni giorno della mia vita, mentre in Italia è tutto empirico. Parlo di numeri, non di algoritmi. Sono i numeri a darmi i nomi dei tre giocatori migliori per il ruolo che cerco, poi la scelta è mia e va anche a sensazione, l’intuito è fondamentale. Da noi passa tutto come un’opinione e, in quanto tale, legittima . Invece io dico che mancare tre Mondiali non è un’opinione, è un fatto. Tremendo ".

Le possibili riforme

Sul mancato Mondiale dall'Italia e la necessità di riforme: "La federazione dovrebbe emanare le linee guida per i vivai come il ministero dell’Istruzione fa per le scuole. Dovrebbe controllare la loro applicazione con degli ispettori. A 5 anni si impara il controllo, a 6 il passaggio facendo correre veloce la palla, a 7 si comincia con l’uno contro uno. Niente classifiche fino a 12 anni, parola d’ordine è il divertimento come in Inghilterra... tattica di reparto a 13, tattica di squadra a 15. E se un allenatore ha la fortuna di avere quattro piccoli numeri 10 in una leva deve trovare il modo di metterli assieme, non schierarne uno e lasciare in panchina gli altri. Nel settore giovanile vanno costruiti i singoli per poi organizzarli in squadra, il contrario degli adulti".

Futuro di Kean e l'U23 della Fiorentina

Paratici parla del futuro di Kean: "Spero di riuscire a trattenerlo. Ha una clausola d’uscita importante ma in Europa ne conoscono il valore. E aggiungo il nome di Fagioli, un centrocampista da Barcellona che gioca in Italia". A chiudere sulla creazione di una U23 in casa Fiorentina: "Deve farlo, col Viola Park. Apprezzo molto il business che sta dietro al Como, questo sviluppo del brand del lago, in effetti un luogo bellissimo. Ma vogliamo mettere con Firenze? Le potenzialità sono immense, sono qui per sfruttare le conoscenze che ho acquisito", ha dichiarato al Corriere della Sera.

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