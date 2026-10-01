L’aumento di capitale e quello di qualità

Fa molto scalpore l’aumento di capitale annunciato dal Consiglio di Amministrazione della Juventus . Si sparpagliano, più o meno diretti, commenti moraleggianti e colpevolizzanti sull’enorme quantità di denaro investita, negli ultimi anni, dalla famiglia Agnelli nella Juve. Come se: 1. non lo facesse da 103 anni; 2. non si sapesse che il calcio è un settore in cui un singolo errore di un amministratore causa danni enormi e duraturi nel tempo (tipo che la Juve ha risolto in estate la questione Arthur ); 3. non si sapesse che le casse bianconere, deturpate da due gestioni terrificanti, non avessero bisogno di essere ricolmate.

Aumentano anche le responsabilità di Carnevali

Che poi, se al posto di ricapitalizzare, Elkann avesse costretto i suoi dirigenti a vendere Yildiz e il resto della (scarsa) argenteria, sarebbero piovute le critiche per una proprietà senza cuore, senza ambizioni e senza senso della Juve. Il calcio dei grandi club è un giocattolo costoso e, pur essendo pacifico che deve essere gestito meglio (molto meglio) di come è stata gestita la Juve dal 2023 in poi, bisognerebbe essere più coerenti e decidersi se applicare sempre un certo puritanesimo economico nel giudicare chi mette il grano o, invece, se non applicarlo mai. Vanno bene tutte e due le strade, ma è fastidiosamente ipocrita andare a zig zag e scegliere a seconda di chi lo fa. Anche perché la Juve ha la stessa proprietà da oltre un secolo e John Elkann mette soldi veri da vent’anni, nei quali sono avvenuti misteriosi passaggi di proprietà di club e sono andate in scena avventurose acrobazie finanziarie senza che nessuno alzasse mezzo sopracciglio.