L’equivoco e la scoperta
L’equivoco del centravanti è uno dei paradossi della Juventus di questa stagione. Perché che servisse un 9 era chiaro a tutti fin dalla primavera. Così come nessuno si è illuso, nel corso dell’estate, che il 9 potesse farlo Kolo Muani, perché non era uno sconosciuto, ma un giocatore che il centravanti non lo ha praticamente mai fatto. Così come Woltemade non si è mai spacciato per una punta centrale. Insomma, era palese che, alla Juventus, continuasse a mancare un centravanti. Ed era, e rimane, grave che nel corso della campagna acquisti non sia stato coperto questo importante buco della rosa che inevitabilmente indirizzerà il mercato di gennaio.Kolo Muani, in compenso, non è un equivoco. A Firenze ha giocato la sua migliore partita della stagione, dimostrando qualità tecniche notevoli e un’importante intelligenza calcistica. Forse il suo prezzo di quasi cinquanta milioni risulta ancora un poco lontano dal suo effettivo valore, ma se Kolo gioca come ha giocato domenica contro la Fiorentina, l’errore di ruolo verrebbe compensato dalla giusta, giustissima qualità dell’attaccante. Certo, resta il problema del numero nove, del centravanti che la Juventus non ha e che ne limita in modo determinante le potenzialità offensive (non a caso, la Juve con 15 gol all’attivo è bel al di sotto della metà delle squadre di Serie A).
Kolo Muani psicologicamente fragile
Ma se la Juve trovasse una punta centrale all’altezza della situazione (nel senso: non serve un fenomeno, ne basta una decorosa), la situazione potrebbe sfociare in un lieto fine. Perché le giocate sulla destra di Kolo Muani sono propedeutiche a fornire assistenza e palloni a qualcuno che occupi fisicamente l’area. Il gol di Woltemade, in questo senso, è assai indicativo di quello che potrebbe essere la Juve con un centravanti di ruolo e non qualcuno che deve riciclarsi in quella posizione.
Kolo Muani resta un giocatore psicologicamente fragile, che si era infilato in un tunnel di negatività nella prima parte della stagione, ma è anche un giocatore con qualità tecniche di alto livello che, senza l’ansia di sbagliare o di dover coprire un ruolo non suo, può essere un valore aggiunto di alto livello. E il suo carro si sta affollando sempre di più.
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