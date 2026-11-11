L’equivoco e la scoperta

L’equivoco del centravanti è uno dei paradossi della Juventus di questa stagione. Perché che servisse un 9 era chiaro a tutti fin dalla primavera. Così come nessuno si è illuso, nel corso dell’estate, che il 9 potesse farlo Kolo Muani, perché non era uno sconosciuto, ma un giocatore che il centravanti non lo ha praticamente mai fatto. Così come Woltemade non si è mai spacciato per una punta centrale. Insomma, era palese che, alla Juventus, continuasse a mancare un centravanti. Ed era, e rimane, grave che nel corso della campagna acquisti non sia stato coperto questo importante buco della rosa che inevitabilmente indirizzerà il mercato di gennaio.Kolo Muani, in compenso, non è un equivoco. A Firenze ha giocato la sua migliore partita della stagione, dimostrando qualità tecniche notevoli e un’importante intelligenza calcistica. Forse il suo prezzo di quasi cinquanta milioni risulta ancora un poco lontano dal suo effettivo valore, ma se Kolo gioca come ha giocato domenica contro la Fiorentina, l’errore di ruolo verrebbe compensato dalla giusta, giustissima qualità dell’attaccante. Certo, resta il problema del numero nove, del centravanti che la Juventus non ha e che ne limita in modo determinante le potenzialità offensive (non a caso, la Juve con 15 gol all’attivo è bel al di sotto della metà delle squadre di Serie A).