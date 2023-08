Bonucci, Union Berlino allo scoperto sull'ex capitano Juve: parla il ds

Un'esclusione totale, con tanto di numero 19 cancellato dalla lista dei calciatori che la società bianconera ha consegnato alla Serie A.

Bonucci-Union Berlino, la situazione

Bonucci dunque è ormai fuori rosa, ma nonostante i 36 anni non mancano gli estimatori. A partire dall'Union Berlino, che ormai segue il difensore da diverse settimane. A fare chiarezza sullo stato della trattativa ci ha pensato il direttore sportivo del club tedesco, Oliver Ruhnert, ai microfoni di ZDF: "L'intenzione è assolutamente quella di aggiungere un difensore centrale. Penso che Leonardo Bonucci sia un giocatore che in questo momento non costerebbe nulla in caso di trasferimento. Per ora non è arrivato e presumo che definiremo i nostri piani entro venerdì prossimo e poi sapremo se arriverà o no". Il contratto di Bonucci con i bianconeri è in scadenza nel 2024, ma tutto fa pensare che le strade di calciatore e club si possano separare a breve. Sul classe 1987 non solo l'Union Berlino: con la Lazio che sembra essersi defilata, è arrivato un altro interessamento concreto dall'Italia.