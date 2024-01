Bergvall, dalla Svezia tra Busquets e De Jong: Barcellona stregato, la Juve...

Gli occhi della Juventus costantemente attivi sul mercato. Uno sguardo alla prima squadra, l'altro a chi in prima squadra potrebbe arrivarci col tempo, ripercorrendo le orme di Yildiz e soci . E di giovani, i bianconeri, ne stanno attenzionando davvero molti. Adzic e Popovic sono due tra questi , ma non ci si ferma qui. L'interesse è concreto anche per Luis Trus , classe 2006 che, come accadde per Yildiz, potrebbe venir via da parametro zero da un club tedesco . E poi c'è Lucas Bergvall .

A scoperta di Bergvall: Juve e Barça su di lui

Centrocampista svedese classe 2006, muove i primi passi nel Brommapojkarna (dove è cresciuto anche Dejan Kulusevski), con cui debutta in prima squadra nel 2021: la squadra milita nel campionato di terza serie, in patria. Arriva la promozione in seconda divisione, ed entra a far parte stabilmente della prima squadra, insieme a suo fratello Theo (di ruolo terzino destro). Il 4 ottobre del 2021 realizza il primo gol contro l'Oster, in una stagione che vedrà i rossoneri ottenere la seconda promozione consecutiva, arrivando dunque in prima serie svedese. Eppure il 9 dicembre del 2022 arriva il trasferimento (ancora una volta insieme a suo fratello Theo) al Djurgarden: costo dell'operazione, circa 800.000 euro, esborso non indifferente per un calciatore di nemmeno 17 anni.

Eppure, dimostra ben presto di valere quei soldi: chiude il campionato con 25 presenze (di cui 11 da titolare) e 2 reti, e la stagione con 28 partite giocate e 3 marcature tra tutte le competizioni, diventando sempre più punto fermo della squadra. È già nel giro della nazionale svedese: nonostante il prossimo 2 febbraio compirà 18 anni, ha già debuttato con la Svezia dei grandi, appena 3 giorni fa, nell'amichevole con l'Estonia (vinta per 2-1), nella quale ha giocato 31'. Sono tanti, adesso, gli occhi su di lui, tra cui quelli del Barcellona. In Spagna e Svezia sono certi: Xavi e i blaugrana sono impazziti per lui, tanto da proporre un'offerta di circa 6.5 milioni. Ma la proposta più alta in questo momento sarebbe addirittura dell'Eintracht Francoforte: si parlerebbe di una cifra tra i 9 e 10 milioni. Eppure l'interesse della Juventus non sarebbe da meno: ma cosa attira tanto di Bergvall?