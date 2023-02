Lazio-Atalanta, Sarri: “Champions? Persa una battaglia, non la guerra”

Brutto stop in campionato per la Lazio contro l’ Atalanta . Nella partita valida per la 22esima giornata di Serie A i biancocelesti all’ Olimpico hanno perso 0-2 contro la Dea di Gasperini , che si è imposta con i gol di Zappacosta e Hojlund . Si tratta della quarta partita consecutiva senza vittorie, dopo i pareggi con Fiorentina e Verona e la sconfitta dell’ Allianz Stadium contro la Juventus . Al termine del match Maurizio Sarri ha dichiarato: “Abbiamo trovato una squadra forte, in grande condizione fisica. In queste serate sono problematici per tutti, anche se la prima palla gol ce l'abbiamo avuta noi".

Sarri: “Immobile? Senza continuità fa fatica"

Sarri ha poi continuato: "Abbiamo reagito bene allo svantaggio, creando le occasioni giuste per pareggiare. Quando avevamo la sensazione di averli messi in difficoltà abbiamo preso il secondo gol su una palla persa". Il tecnico biancoceleste si è comunque mostrato fiducioso per il futuro: "Siamo in un momento più delicato, ma ne verremo fuori. Io ho visto una squadra combattiva, dentro la partita anche nei momenti di difficoltà. Non sono estremamente preoccupato, è una battaglia persa ma restano 16 partite, la guerra è molto lunga". Infine un commento sul momento di Immobile: "Sta vivendo le problematiche di un ragazzo che da diversi mesi fa 15 giorni in campo e 15 in infermeria. Non ha trovato continuità e quindi fa fatica".