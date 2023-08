Sarri polemico: "Calendario Lazio non casuale. Mercato aperto? Scandalo"

Il tecnico toscano ha dichiarato: “Il campionato è difficile, ci sono squadre più attrezzate di noi. L’anno scorso molti hanno sprecato tante energie nelle coppe, quest’anno non credo si ripeta. Noi vogliamo ribaltare i valori sulla carta, che rimangono gli stessi della stagione passata, quindi dobbiamo fare qualcosa che va ai limiti delle nostre capacità per lottare per la Champions. La Serie A è in leggera crescita. Non prendo per oro colato quello che hanno fatto le squadre italiane nelle coppe, un po’ di fortuna con i sorteggi li abbiamo avuti”.

I nuovi acquisti della Lazio

Maurizio Sarri ha parlato della condizione fisica, e non solo, dei nuovi arrivati: "Sono quasi tutti indietro, in particolare modo Rovella, che viene da un piccolo infortunio, e Kamada, che viene da un periodo di inattività. Solo Isaksen a livello di gamba mi sembra in condizione". Poi sul mercato ha aggiunto: "Già è uno scandalo che il mercato sia aperto con il campionato che comincia. Non abbiamo fatto una legge per evitare che il calcio in Italia sia in mano ai mercanti. Con il calciomercato aperto 10 giorni i procuratori conterebbero sempre meno. Già mi girano i cogl... che andiamo a giocare domani con dei giocatori ancora sul mercato. E poi il 75% delle notizie che avete scritto su di me riguardanti il mercato sono state bufale. Per fortuna il calcio non è una cosa seria. Se nelle cose serie il livello d’informazione è lo stesso, sono preoccupato. Non voglio parlare di mercato, chiamate Lotito e Fabiani per parlarne. Altrimenti mi alzo e vado via".

Sarri su Kamada

Se Kamada può sostituire Milinkovic Sarri risponde così: “Può pestare le stesse zolle, ma ha caratteristiche diverse. È un palleggiatore con buoni tempi d’inserimento, non ha la forza e l’impeto di Sergio. La squadra quindi giocherà in maniera diversa. A Lecce vedremo i nuovi? La possibilità c’è sicuramente, ma nessuno è pronto. Io ho certe caratteristiche. Non riesco a inserire un calciatore in tempi brevissimi. Se uno non sa certi movimenti, mette in difficoltà tutta la catena. Kamada non è completamente inserito però è un giocatore fatto. La prestazione te la può tirare fuori in qualsiasi modo, gli altri hanno meno esperienza. Poi cambiare campionato e lingua è difficile, ricordo da giovane di aver visto soffrire Platini. Kamada dall'inizio? Per una giornata, non per 38... Può essere anche dal primo. Non ha i 90 minuti, non abbiamo ancora deciso. La sensazione a livello globale è che abbia l'esperienza per limitare i tempi. Per 20 minuti sono pronti anche gli altri, Isaksen sta molto bene".

Pellegrini dalla Juve alla Lazio, è ufficiale: comunicato, cifre, dettagli