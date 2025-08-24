Como-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

A quasi un anno e mezzo dall'ultima volta, Maurizio Sarri si appresta a tornare sulla panchina della Lazio per una partita ufficiale. Alle 18:30, infatti, la seconda vita in biancoceleste del "Comandante" comincia da Como, dove la formazione capitolina affronterà i lariani di Cesc Fabregas per la prima giornata di Serie A. Un impegno subito insidioso per la Lazio, contro una formazione che, dopo aver stupito al ritorno nel massimo torneo nella scorsa stagione, punta ora a grandi traguardi dopo gli ingenti investimenti sul mercato. Investimenti che, invece, non ha potuto fare la squadra di Claudio Lotito a causa del blocco del mercato. Poco male per mister Sarri - il quale non ha parlato in conferenza stampa - che dovrà sciogliere un paio di dubbi per quanto riguarda la formazione che sarà titolare al Sinigaglia: uno in porta e il secondo in attacco. Per quanto riguarda il primo, Provedel appare favorito per scendere in campo al posto di Mandas, ritrovando, quindi, una titolarità che era venuta meno nell'ultima parte dello scorso campionato. Il secondo, invece, vede Castellanos leggermente favorito su Dia. Un esordio in campionato piuttosto complicato anche per il Como. Il tecnico Fabregas recupera Kuhn ma potrebbe perdere Diao per un problema al piede a cui è stato operato qualche mese fa. Il dubbio sarà sciolto solo nell'ultimo e definitivo test. "Maurizio è una grande persona, conservo un grande ricordo di lui, è uno schietto che va avanti per le sue idee. Quando l’ho incontrato in giro mi ha sempre trattato benissimo. La sua impronta su questa Lazio è visibile. Il fatto che non abbiano fatto mercato lo vedo come un vantaggio" è quanto ha affermato l'allenatore spagnolo su Sarri, che avrà a disposizione tutta la rosa tranne il lungodegente Dossena. Al centro dell'attacco possibile esordio dall'inizio dell'ex Juve e Milan Morata, come esterni offensivi dovrebbero essere confermati Addai e Rodriguez. Nico Paz sempre al centro delle voci di mercato: Tottenham e Juventus sarebbero pronte a un'offerta importante pur di assicurarsi il quasi 21enne centrocampista argentino.