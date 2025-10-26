Sarri: "La Lazio ha sofferto la Juve limitatamente. Isaksen mi ha stupito, Basic si era perso"

Quattro risultati utili consecutivi per la Lazio , che batte la Juventus all’Olimpico e regala a Sarri una vittoria dal sapore speciale contro la sua ex squadra. Due pareggi e due vittorie, otto punti che rilanciano i biancocelesti in classifica. Decisivo Basic , autore di un gran tiro da fuori dopo un errore grossolano di David . La Juventus di Tudor non riesce a reagire, mostrando poca incisività e idee confuse. Nella ripresa non è mancato un episodio discusso: un pestone di Gila su Conceição in area laziale non sanzionato da Colombo . La Lazio gestisce con ordine, portando a casa un successo prezioso che conferma la crescita della squadra. E proprio Sarri analizza la partita al termine.

Sarri: "Grande componente umana e di personalità"

Sarri parla a Dazn analizzando la prova dei suoi: "Abbiamo sofferto, ma limitatamente. Ci sono stati momenti che abbiamo giocato con sacrificio e qualità. Basic? Si era un po’ perso, c’era bisogno di lui e ha risposto presente. Grande componente umana e di personalità, ci sta dando una grande mano. Svolta che ci serviva? Non oggi, nelle ultime quattro partite con una media di sette assenze abbiamo fatto otto punti. Isaksen? Si vedeva in allenamento che era in crescita ma non mi aspettavo fino a questo punto, una sorpresa anche per noi, grande partita. Incontro con ds e Lotito? Normalissimo, non ho nessun dissidio con nessuno, ho un ottimo rapporto con tutti".

Sarri: "C'è mancata continuità"

Anche in conferenza l'allenatore biancoceleste sottolinea alcuni concetti: "Abbiamo fatto otto punti in quattro partite affrontando Atalanta e Juventus da quando siamo in emergenza. C'è stata una risposta di carattere con momenti di buon calcio, è chiaro che c'è da migliorare. Buona fase difensiva, andare in vantaggio dopo nove minuti ci ha concesso spazi per essere pericolosi, specialmente nella ripresa dove avevamo spazi e abbiamo sofferto poco. Sono contento per i ragazzi e per i tifosi, in un periodo difficile iniziato mesi fa e che stava diventando maledetto. Continuità? C'è mancata a inizio stagione, ora dobbiamo trovarla nel lungo periodo".