Pioli: "Orsato è l'arbitro che fischia meno. Se Holm non si butta così..."

Il Milan non riesce a tornare alla vittoria in Serie A e pareggia a San Siro contro l'Atalanta di Gasperini con il risultato finale di 1-1. I rossoneri si ritrovano così a -4 dalla Juventus di Allegri, che oggi ha vinto contro il Frosinone. Al termine della sfida Stefano Pioli si è presentato ai microfoni per commentare la prestazione della sua squadra partendo dal rigore concesso alla Dea: "Troppo poco, Holm si mette le mani in faccia e in testa e non è lì che è stato colpito, non va bene. In più è troppo poco per il metro di arbitraggio di Orsato. È in assoluto l'arbitro che fischia meno falli in Italia, è un arbitro europeo. Holm si tocca come se avesse preso un colpo in testa, se non si butta così non si sarebbe mai andati all'on field review. Se c'era una squadra che meritava di vincere eravamo noi. Abbiamo giocato la miglior partita del mio Milan contro l'Atalanta. Abbiamo giocato con qualità e personalità ma non siamo riusciti a fare qualche gol in più".