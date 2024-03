Pioli: "Milan, pensiamo di vincere l'Europa League. Adli un esempio"

Il tecnico rossonero ha aggiunto: "Possibile arrivo degli arabi? Non so rispondere. Affrontiamo un avversario che ha perso una sola gara a Roma e dobbiamo sfruttare il fattore campo. Dentro di noi abbiamo la consapevolezza e l'entusiasmo di pensare di poter arrivare fino in fondo". Sulla qualificazione del Psg ai quarti di finale : "La Champions purtroppo non fa più parte del nostro presente per dei dettagli che ci sono sfuggiti. Ora dobbiamo pensare ad andare il più avanti possibile in Europa. Siamo cresciuti molto rispetto a qualche anno fa, quindi abbiamo le qualità per fare meglio e arrivare in fondo".

Pioli, le parole su Pulisic

Su Pulisic: "Non deve essere difeso e tutelato: la storia parla per lui. Ormai i social sono uno sfogo di maleducazione e di insulti: ha tutto il nostro sostegno. Ma lui è troppo più in alto rispetto agli altri. Leao? Bisogna battere sullo stesso tasto: Rafa ha le qualità per essere determinante in ogni partita e anche quando non ha fatto gol è stato decisivo. Deve pensare di essere decisivo in ogni partita". Successivamente Pioli ha proseguito: "È un periodo chiave della stagione, tutti noi dobbiamo dimostrare di essere di alto livello. Non è facile per nessuno essere competitivi sia in Europa che in campionato: è un'occasione per tutti i giocatori. So di allenare un gruppo forte. Cerco di essere chiaro, diretto e corretto coi miei giocatori, sapendo che poi devo prendere le decisioni. Metto sempre davanti a tutti il bene della squadra. Se il blasone del Milan può pesare? Il blasone non scende in campo, dobbiamo far pesare la nostra forza e il nostro valore".