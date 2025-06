Morata al Como e il comandamento Milan: così Allegri può soffiare Leoni all'Inter

Milan, doppia cessione per arrivare a Leoni

Il Parma vuole almeno 35 milioni per il suo gioiello, ma a 30 è probabile che l’affare si possa concludere. In più questa sarebbe una mossa importante per soffiare Leoni all’Inter che, nelle sue intenzioni, avrebbe quella di acquistare il ragazzo ma lasciarlo un anno in prestito al Parma per poter giocare. Leoni, dal canto suo, vuole avere continuità d’impiego ma è evidente che se il Milan dovesse arrivare ad impegnare una somma così alta per lui, di certo non lo farebbe per fargli fare la riserva. L’eventuale blitz è strettamente legato al passaggio di Thiaw al Como, che con il Milan ha in piedi l’altra parte dell’operazione (che comunque viaggia su binari paralleli) ovvero Alvaro Morata. Lo spagnolo ha già detto sì alla proposta del Como, ha avuto diversi colloqui con Fabregas ed è pronto a lasciare il Galatasaray. Il club turco, però, si è detto irritato per il movimento attorno a Morata e sta facendo muro ma davanti ad una proposta di “risarcimento” per quanto investito fino ad oggi su Morata, potrebbe cambiare idea. Tra Milan e Como, invece, c’è un principio d’accordo per un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo sui 10 milioni più bonus.