Monza, Palladino si racconta: chiamata Galliani, Juve, Europa e futuro

Aneddoti, Galliani, Berlusconi e l'esordio con la Juve

Riavvolgere il nastro della stagione e tornare al 18 settembre, o meglio a qualche giorno prima. Il Monza ha deciso di esonerare Stroppa e affidare la panchina a Palladino, in quel momento tecnico della Primavera. Scelta inusuale per certi versi, ma voluto e condivisa da Galliani e Berlusconi: "Era un lunedì mattina e io stavo preparando un allenamento della squadra Primavera. Galliani mi chiama alle 9 di mattina e mi dice: 'Secondo me devi essere tu l'allenatore della prima squadra. Però dobbiamo superare la prova del Presidente, stasera ti porterò ad Arcore'. Io ero un po' imbarazzato, Berlusconi non l'avevo mai visto né conosciuto, l'adrenalina iniziò a salire. La sera siamo andati a casa del presidente, è stato un momento molto bello ed emozionante e lì è partito tutto. In quel momento loro hanno capito la voglia che avevo dentro. Quando mi hanno chiesto quando avrei voluto cominciare, se dopo la Juve o subito, io risposi subito perché avevo davvero tanta voglia. Mi dissi: 'E' un treno da prendere al volo, una grande occasione, e me la voglio giocare sin da subito'. Penso ci sia stata da parte mia anche un po' di sana incoscienza, ma avevo un sano entusiasmo". L'esordio la vittoria e dell'andata e poi quella del ritorno con l'aneddoto della cravatta: "Nella partita dell'Allianz Galliani mi diss che se avessimo fatto risultato mi avrebbe regalato la sua cravatta, siccome io poco prima gli dissi che mi piaceva tanto. Ora la tengo qui in ufficio".