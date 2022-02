Napoli-Inter, Spalletti ritrova Anguissa: allenamento in gruppo

NAPOLI - A Napoli sale l'attesa per il big match in programma sabato alle 18 al Maradona contro l'Inter. Gli azzurri, reduci da quattro successi consecutivi in campionato, sono chiamati alla prova del nove contro la capolista. La squadra di Inzaghi, che in settimana ha battuto la Roma conquistando la semifinale di Coppa Italia - sarà derby in semifinale -, nell'ultimo turno ha perso in rimonta il derby contro il Milan, pertanto cercherà di riscattarsi. In caso di vittoria, gli azzurri scavalcherebbero i campioni d'Italia in carica e volerebbero in vetta alla classifica di Serie A - l'Inter deve ancora recuperare la sfida del Dall'Ara contro il Bologna -.