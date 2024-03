Kvaratskhelia, addio Napoli? L'agente: "Se, quando e come andrà via"

Allora sì, l’aggancio alla zona Champions è più semplice grazie al possibile allargamento al quinto posto in serie A. Ipotesi sempre più possibile guardando al ranking Uefa per nazioni. L’Italia è stabilmente prima con 15.571 punti e 6 club ancora in corsa nelle competizioni europee, seguita dalla Germania (14.928 punti) che ha altri 5 club impegnati in Europa. Grazie a questo punteggio, sia la Serie A che la Bundesliga avranno 5 partecipanti alla nuova Champions League, ma bisognerà guardarsi dall'Inghilterra, terza nella graduatoria con 13.875 punti, che ha ancora 6 club in tre competizioni. A seguire la Francia e la Spagna, quarta e quinta, che però hanno solo 3 e 4 squadre ancora in corsa. Si può fare, la Roma (quinta in serie A) ha 47 punti, 4 in più del Napoli, e dovrà fare visita agli azzurri a Fuorigrotta il 28 aprile. Servirà un percorso virtuoso, con una marcia a tutto gas nei prossimi 9 giorni: oltre all’anticipo di domani sera col Torino, la squadra di Calzona volerà a Barcellona per provare a strappare ai blaugrana il passaggio ai quarti di Champions e poi (domenica 17 marzo) quello che potrebbe diventare il passaggio di consegne con la sfida contro l’Inter al Meazza. Poi ci sarà la sosta e Calzona volerà in Slovacchia per tornare ad essere il ct e disputare due amichevoli con la sua nazionale, contro l’Austria a Bratislava e poi con la Norvegia ad Oslo.