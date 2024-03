Diretta Napoli-Atalanta ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Al Maradona va in scena la 30ª giornata di Serie A . Il Napoli ospita l'Atalanta di Gasperini , che in classifica dista solo 2 punti. Gli uomini di Calzona puntano dunque al sorpasso ai danni della Dea, per portare a casa punti d'oro nella corsa all'Europa. Le due squadre si trovano attualmente in 6ª e 7ª posizione, ma i bergamaschi devono recuperare la partita contro la Fiorentina rimandata a causa del malore di Joe Barone che sarebbe tragicamente scomparso porchi giorni dopo. Nella gara di andata al Gewiss Stadium vinse il Napoli per 2-1 grazie alle reti di Kvaratskhelia ed Elmas . Per l'Atalanta andò invece a segno Lookman .

Gli azzurri sono reduci dal pareggio di San Siro contro l'Inter - ultimo match prima della sosta - ed esclusa la sconfitta in Champions contro il Barcellona, restano imbattuti dall'altra gara di San Siro con il Milan persa per 1 a 0. Da allora, il bilancio del Napoli è di 3 pareggi e 2 vittorie, una delle quali contro la Juve di Allegri. Contro Gasperini, Calzona ritrova Osimhen, e probabilmente dovrà rinunciare a Kvaratskhelia alle prese con una contrattura all'adduttore della coscia sinistra. Al suo posto potrebbe entrare Raspadori. In difesa, presenti invece Rrahmani e Juan Jesus.

Condizioni di partenza non ottimali invece per il tecnico della Dea, che rischia il forfait sia di De Ketelaere che di Koopmeiners. L'olandese, obiettivo di mercato della Juve, ha infatti rimediato un infortunio al polpaccio durante gli impegni con la nazionale. L'ex Milan potrebbe invece non essere convocato a causa di un fastidio muscolare. In avanti la coppia Lookman-Scamacca.

Dove vedere Napoli-Atalanta: streaming e diretta tv

Il match tra Napoli e Atalanta è in programma sabato 30 marzo alle ore 12.30. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming su DAZN.

Napoli-Atalanta, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui - Anguissa, Lobotka, Traoré - Politano, Osimhen, Raspadori. All. Calzona.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac - Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri - Koopmeiners - Scamacca, Lookman. All. Gasperini.

ARBITRO: Pairetto. ASSISTENTI: Colarossi-Garzelli. QUARTO UFFICIALE: Gualtieri. VAR: Valeri. ASS. VAR: Di Bello.

