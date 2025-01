Garnacho dice sì al Napoli, Manna a Londra: Conte aspetta il colpo Scudetto

Napoli, gli altri nomi per il mercato di Conte

Le alternative "pronte" sono Federico Chiesa del Liverpool ed Edon Zhegrova del Lille, con Ndoye come outsider. Chiesa è un nome che piace al ds Manna - sono stati insieme alla Juventus - e gradirebbe tornare in Italia, visto il ridotto minutaggio con la maglia dei Reds. La dirigenza campana segue da tempo Zhegrova (poteva già arrivare in estate qualora Kvara fosse andato via), ma il club francese non vorrebbe privarsene a gennaio e chiede almeno 50 milioni. La situazione è analoga a quella di Dan Ndoye, esterno del Bologna, visto che il club non vuole cedere il calciatore a stagione in corso. In difesa, invece, Danilo questa settimana scioglierà le riserve sul proprio futuro. Il difensore brasiliano ha già l’accordo con gli azzurri per un contratto di 18 mesi, ma valuta anche l’idea di rientrare in patria. È molto probabile che domenica, dopo Napoli-Juve, il ds Giuntoli possa liberare il calciatore tanto richiesto da Conte. A proposito del big match di sabato pomeriggio, il Maradona è sold out, ma lo stadio di Fuorigrotta non basta: sono arrivate 98.000 richieste rispetto ai 55.000 posti già venduti.