Napoli, Manna dice tutto: Juve Next Gen, Conte, Osimhen e lotta Scudetto

Mercato: Kvara, Osimhen e rinnovi

Nel mercato di gennaio è arrivata la separazione con Kvaratskhelia, accasatosi al Psg: "Lascia sicuramente un alone di rammarico, privarsi di un calciatore importante in corso non è mai facile. Ne abbiamo parlato tanto, è stato anche tutto molto strumentalizzato, secondo me. Questo mi lascia la volontà di essere sempre pronto a sopperire alle cose che non possiamo controllare, ma siamo sicuri di aver fatto la cosa giusta". Da un addio definitivo ad uno temporaneo, quello di Osimhen. La sua situazione andrà risolta la prossima estate, di ritorno dal prestito al Galatasaray: "Victor è un tormentone sempre e non solo di mercato. È un calciatore appetibile, ha una clausola, si sa, e noi lavoriamo per trovare una soluzione nel minor tempo possibile, proprio per non ripetere quanto accaduto l'anno scorso".