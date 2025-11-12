Conte via da Napoli, allenamento affidato a Stellini. Sarebbe a Torino con la famiglia: che succede

Anche Antonio Conte, l’uomo dell’intensità, della grinta e del “mai un attimo di tregua”, ha deciso di fermarsi. Tre giorni di permesso, ufficialmente concordati con la società, lontano da Castel Volturno e dal rumore di un ambiente che inizia a farsi molto caldo. Il tecnico è assente e tornerà lunedì, mentre la squadra (senza i giocatori convocati in nazionale) si è allenata con Stellini. Conte si dovrebbe trovare a Torino con la famiglia. Il club precisa che si tratta di una pausa già pianificata, ma il momento, dopo la sconfitta di Bologna e con il morale a terra, non poteva essere più delicato.
Il comunicato del Napoli
Il 2-0 subito al “Dall’Ara” non è stato solo un passo falso: è sembrato il segnale di una squadra un po' stanca e confusa. Il Napoli ha mostrato alcune crepe, che ora non possono più essere archiviate come incidenti di percorso. L’ombra di un’involuzione preoccupa l'allenatore, che nel post partita si è fatto sentire a gran voce: "Non voglio accompagnare un morto". Pensieri chiari e in modo sempre diretto, che hanno fatto pensare nell'ambiente a una situazione estrema, come le possibili dimisssioni. Ma poi De Laurentiis ha prontamente smentito. Ora il tecnico si schiarirà le idee, come si evince anche dal comunicato del club: “Mister Antonio Conte, come già programmato e concordato da tempo con il club, rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre“.
Conte lontano, il dubbio resta
Dal club filtra calma: “permessi già concordati”, precisano. Nessun vertice segreto con De Laurentiis, nessuna frattura interna. Ma la coincidenza temporale alimenta interrogativi tra i più maliziosi. E ora le voci continuano a essere molte intorno al mondo Napoli: dall'agente di Lobotka a Koeman e il retroscena su Noa Lang. Conte è un perfezionista, un martello, ma anche lui sembra aver avvertito il bisogno di staccare per qualche giorno. Un segnale umano, certo, ma che nel contesto attuale diventa inevitabilmente simbolico.
Le ultime da Castel Volturno
Dunque nessun incontro fissato con la proprietà (De Laurentiis al momento, tra l'altro, è all'estero) né con i dirigenti del club. Mentre il tecnico si troverebbe dunque a Torino, dove risiede con la famiglia, a Castel Volturno la squadra ha svolto una seduta di allenamento con una rosa decisamente ridotta. Ben 11, infatti, i calciatori azzurri impegnati con le rispettive nazionali e dunque non presenti nella sessione di lavoro odierna guidata da Stellini: si tratta di Buongiorno, Di Lorenzo, Politano, Elmas, Hojlund, Lobotka, McTominay, Lang, Rrahmani, Anguissa e Olivera. Alle assenze dei giocatori convocati dalle nazionali si aggiungono ovviamente quelle degli infortunati De Bruyne e Meret.
