Gasperini: “La proprietà non mi ha mai chiesto di andare in Champions, l'ho detto io”. Sul mercato Roma...

Da Dybala a Wesley: le condizioni degli infortunati

Sulle condizioni di Dybala, Wesley, Konè e gli altri infortunati ha poi aggiunto: "Penso che Mancini recuperi già dalla prossima settimana, mi auguro anche Koné e Wesley. Sono situazioni meno gravi gli infortuni che hanno accusato, Dybala va abbastanza bene ma è più imprevedibile, ci vorranno 1-2 settimane. Gli infortuni sono stati sicuramente penalizzanti da fine dicembre in poi, perché sono stati lunghissimi. Il problema non è la quantità degli infortuni, quelli come Koné e Wesley sono infortuni che ci stanno, se si saltano 1-2 settimane ci può stare. Quando si saltano mesi invece non rientra nella normalità del calcio, da Ferguson a Bailey e Dovbyk, poi Dybala, Soulé e Angelino. Faccio fatica a ricordarli tutti, questa è stata un'annata difficile sotto quest'aspetto. Noi abbiamo avuto pochissimi problemi muscolari, forse adesso con Koné e qualcun altro acciacco come Mancini. Abbiamo avuto un calo dovuto anche a questa continua emergenza che abbiamo avuto prima in attacco. È vero che è arrivato Malen, ma abbiamo perso Dovbyk, Ferguson, Soulé e Dybala. Poi abbiamo avuto emergenza anche in difesa. Questa però è una squadra che ha sempre reagito alle emergenze e lo faremo in queste ultime sette partite".