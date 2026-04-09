Gasperini: “La proprietà non mi ha mai chiesto di andare in Champions, l'ho detto io”. Sul mercato Roma...

Dopo la pesante sconfitta contro l'Inter, la Roma si prepara a sfidare il Pisa, match che aprirà la trentaduesima giornata di Serie A. I giallorossi hanno vinto solo una delle ultime sette partite giocate tra tutte le competizioni e vorranno quindi portare a casa i tre punti, fondamentali per la lotta Champions. Gasperini, però, in conferenza stampa si è detto concentrato soltanto sulla prossima partita: "In questo momento non pensiamo al futuro, dobbiamo pensare al presente. Il secondo tempo di Milano non deve succedere, c'è stato sicuramente un crollo di umore e questa è l'unica cosa che non deve mai capitare. Questa squadra ha la coscienza a posto per come ha lavorato e per il percorso fatto in questa stagione, è una squadra di ragazzi seri che reagisce sempre e cerca di fare il massimo. Incontriamo una squadra quasi retrocessa, ma sappiamo che il Pisa è sempre una squadra ostica che ha fatto ottime prestazioni e le partite vanno sempre vinte. Non abbiamo margini di errore a cominciare da domani. Le gare di Serie A poi possono diventare agevoli, ma all'inizio sono sempre complicate. Sappiamo che vincendo domani ci avvicineremo a qualcuna. Possiamo fare un bel passo in avanti".
Il 5-2 contro l'Inter: "Sarebbe bello pareggiare le partite perse"
Sulla sfida contro l'Inter: "Noi fino a 10 minuti del secondo tempo abbiamo fatto un'ottima gara a Milano, poi in dieci minuti abbiamo preso tre gol e la partita è andata verso una direzione che non avevamo mai visto in campionato. Abbiamo sempre fatto ottime gare, poi abbiamo perso tante partite per episodi. Abbiamo vinto tante partite, ne abbiamo vinte 18. Poi sarebbe bello pareggiare le partite perse, ma credo che la Roma abbia interpretato il mio modo di giocare nel migliore dei modi".
È una Roma da quarto posto?
Secondo i tifosi questa Roma non è da quarto posto: "Sicuramente tutte le defezioni che abbiamo avuto sono state pesanti, da un certo punto del campionato in poi hanno pesato. Questo non significa che noi non abbiamo provato a fare il massimo, poi sulla discussione sui valori e sui singoli giocatori che devono giocare o i paragoni con gli avversari ognuno è libero di fare le proprie valutazioni. Siamo noi che abbiamo messo il traguardo, a prescindere dagli avversari che sono sicuramente di valore. Ci siamo imposti quel traguardo, poi se non lo raggiungiamo avremo fatto il massimo per raggiungerlo. Poi se la squadra non è completa, se ci sono tanti infortuni, ognuno è libero di fare quello che vuole".
Il futuro di Gasperini e il punto sui rinnovi
Alcuni pensano che se la Roma non dovesse vincere, Gasperini potrebbe andarsene: "Se questo ragionamento lo fa la dirigenza è un conto, se lo fanno altri va bene ma non è un problema. Io sono per il libero pensiero, i tifosi sono liberi di fare ogni tipo di pensiero. Non tutti la pensano come lei o come i tifosi, ma è una forma di pensiero e può valere anche quella. Se raggiungi l'obiettivo bene, altrimenti sei fuori. Quello che posso dire è che la proprietà non mi ha mai detto di andare in Champions quest'anno, sono io che ho fissato quell'obiettivo. Io penso che il mio unico obiettivo è cercare di migliorare le squadre e farle sempre più forti. Quando le squadre sono più forti e hanno più possibilità di fare i risultati si aggiusta tutto. L'unica cosa a cui penso è questa, cercando di fare le squadre sempre più forti, quando fai quello nel calcio funziona tutto quanto".
Un altro tema da trattare entro il termine della stagione è quello inerente ai rinnovi di contratto: sono ben 8 infatti i giocatori in scadenza. A proposito Gasperini ha detto: "Questa è una situazione che esiste da inizio anno, non si è affrontata prima ed è rimasta tale e quale. Questi sono ragazzi seri, è imprevedibile dire adesso cosa succederà tra un mese, dipende dalla volontà della società e dei giocatori. La situazione è chiara tra prestiti e scadenza, chi potenzialmente potrebbe essere sul mercato per il miglioramento del bilancio. In questo momento però queste situazioni non riguardano nessuno. Pellegrini dopo aver perso 5-2 a Milano ci ha messo la faccia facendo le interviste. Non so cosa succederà, ma io sono riconoscente a questo gruppo per come ha interpretato questa stagione. Non cambio opinione per una sconfitta, voglio fortemente finire nel migliore dei modi questa stagione raggiungendo un obiettivo che è diventato molto difficile, ci siamo accreditati noi di questo traguardo perché nessuno fuori da Roma ci aveva accreditato di questo. Quello che succederà poi tra un mese è imprevedibile, le ultime partite che giocheremo tutti insieme le giocheremo al massimo. A fine stagione potremo dire che siamo stati più o meno bravi, ma mai che non abbiamo dato il massimo".
Da Dybala a Wesley: le condizioni degli infortunati
Sulle condizioni di Dybala, Wesley, Konè e gli altri infortunati ha poi aggiunto: "Penso che Mancini recuperi già dalla prossima settimana, mi auguro anche Koné e Wesley. Sono situazioni meno gravi gli infortuni che hanno accusato, Dybala va abbastanza bene ma è più imprevedibile, ci vorranno 1-2 settimane. Gli infortuni sono stati sicuramente penalizzanti da fine dicembre in poi, perché sono stati lunghissimi. Il problema non è la quantità degli infortuni, quelli come Koné e Wesley sono infortuni che ci stanno, se si saltano 1-2 settimane ci può stare. Quando si saltano mesi invece non rientra nella normalità del calcio, da Ferguson a Bailey e Dovbyk, poi Dybala, Soulé e Angelino. Faccio fatica a ricordarli tutti, questa è stata un'annata difficile sotto quest'aspetto. Noi abbiamo avuto pochissimi problemi muscolari, forse adesso con Koné e qualcun altro acciacco come Mancini. Abbiamo avuto un calo dovuto anche a questa continua emergenza che abbiamo avuto prima in attacco. È vero che è arrivato Malen, ma abbiamo perso Dovbyk, Ferguson, Soulé e Dybala. Poi abbiamo avuto emergenza anche in difesa. Questa però è una squadra che ha sempre reagito alle emergenze e lo faremo in queste ultime sette partite".
Le ultime su El Aynaoui, Ghilardi e Vaz
Su El Aynaoui, Ghilardi e Vaz ha aggiunto: "Lei vede i giocatori come me e faccio delle scelte. Ghilardi ha giocato tantissimo, Vaz ha giocato più che a Marsiglia, se poi a lei non basta. Hanno giocato tutti in questa squadra, poi se lei vuole che giochi Vaz al posto di Malen o Ghilardi al posto di N'Dicka. Sicuramente c'è una squadra che gioca con continuità, ci sono poi giocatori che entrano e stanno crescendo, se questo poi non le basta non so che fare. El Aynaoui titolare? Ha giocato tante partite da titolare, dopo la Coppa d'Africa meno perché ha avuto un calo. È un ragazzo sano che prima della Coppa d'Africa ha fatto molto bene e ha trovato continuità, ultimamente non ha avuto lo stesso rendimento ma è un ragazzo sano. Ci conto che possa far bene ancora".
Il mercato che verrà: "Tutti vorremmo Messi o Ronaldo"
La squadra andrà rinforzata ma non smantellata (a differenza di quello che pensa il ds Massara): "Io so che bisogna giocare sette partite e devo tenere il gruppo più coeso possibile per raggiungere il massimo traguardo possibile. Questi sono ragionamenti che verranno fatti nelle sedi opportune da chi li farà. Indipendentemente dai traguardi, noi fino all'ultima partita di Verona del 24 maggio saremo sempre persone serie, questo è il nostro dovere". E parlando di mercato, ci sono giocatore indispensabili per questa Roma? "Io penso che bisogna cercare sempre di migliorare le squadre - ha detto Gasperini -. Prima di pensare di privarti di quello che hai, devi capire ciò che inserisci. Questo è sempre il punto focale, tutti quanto vorremmo avere Messi o Ronaldo, poi però devi capire questo. L'obiettivo è migliorare le squadre di volta in volta. Mi sembra che alla Roma, vedendo su Transfermarkt, sono arrivati 30 giocatori e forse ne stanno giocando 4-5 in questo momento. Io non vado a dare colpe a nessuno, ma forse c'è bisogno di target diversi. A Roma ho visto giocatori e squadre importanti, il pubblico riconosce i giocatori forti. Sono più propenso a quel tipo di idea, piuttosto che 30 giocatori. Questa idea potrebbe anche non essere condivisa".
L'allenatore giallorosso ha quindi concluso parlando dei giocatori che spera di trovare dal mercato: "Questa è una scelta che deve fare la società, si può andare magari su giocatori con contratti molto alti che è successo in passato e magari ora la proprietà non vuole più inseguire. Altra soluzione può essere puntare su giocatori molto giovani, ma non so se una piazza come Roma può recepire perché con tanti giovani in campo abbassi le ambizioni della squadra. Altra ancora, la soluzione ideale, sono target come Malen, Wesley, a quei costi lì, a quelli stipendi lì. È facile? No, ma forse devi lavorare su quel target. Se ne trovi dieci, bravo. Se ne trovi due, lavori su quei due. Poi bisogna realizzare quelle cose, prima bisogna capire la strada e questo sia la cosa più importante. Parlatemi delle sette partite che mancano, oggi vi ho voluto chiarire tutti gli argomenti ed è giusto perché altrimenti resta sempre tutto in aria. Ne parliamo oggi e poi parliamo delle sette partite, io al di fuori di queste conferenze non parlo con voi, tutti avete il mio numero ma dai primi giorni che sono arrivato non ci sono messaggi o chiamate da parte mia".
Roma, i convocati per il Pisa
In vista della sfida contro il Pisa, la Roma ha comunicato la lista dei convocati: out Mancini, Wesley, Dybala, Konè, oltre che i soliti Ferguson e Dovbyk.
Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Ziolkowski, Seck, Mirra, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza
Dopo la pesante sconfitta contro l'Inter, la Roma si prepara a sfidare il Pisa, match che aprirà la trentaduesima giornata di Serie A. I giallorossi hanno vinto solo una delle ultime sette partite giocate tra tutte le competizioni e vorranno quindi portare a casa i tre punti, fondamentali per la lotta Champions. Gasperini, però, in conferenza stampa si è detto concentrato soltanto sulla prossima partita: "In questo momento non pensiamo al futuro, dobbiamo pensare al presente. Il secondo tempo di Milano non deve succedere, c'è stato sicuramente un crollo di umore e questa è l'unica cosa che non deve mai capitare. Questa squadra ha la coscienza a posto per come ha lavorato e per il percorso fatto in questa stagione, è una squadra di ragazzi seri che reagisce sempre e cerca di fare il massimo. Incontriamo una squadra quasi retrocessa, ma sappiamo che il Pisa è sempre una squadra ostica che ha fatto ottime prestazioni e le partite vanno sempre vinte. Non abbiamo margini di errore a cominciare da domani. Le gare di Serie A poi possono diventare agevoli, ma all'inizio sono sempre complicate. Sappiamo che vincendo domani ci avvicineremo a qualcuna. Possiamo fare un bel passo in avanti".
Il 5-2 contro l'Inter: "Sarebbe bello pareggiare le partite perse"
Sulla sfida contro l'Inter: "Noi fino a 10 minuti del secondo tempo abbiamo fatto un'ottima gara a Milano, poi in dieci minuti abbiamo preso tre gol e la partita è andata verso una direzione che non avevamo mai visto in campionato. Abbiamo sempre fatto ottime gare, poi abbiamo perso tante partite per episodi. Abbiamo vinto tante partite, ne abbiamo vinte 18. Poi sarebbe bello pareggiare le partite perse, ma credo che la Roma abbia interpretato il mio modo di giocare nel migliore dei modi".
È una Roma da quarto posto?
Secondo i tifosi questa Roma non è da quarto posto: "Sicuramente tutte le defezioni che abbiamo avuto sono state pesanti, da un certo punto del campionato in poi hanno pesato. Questo non significa che noi non abbiamo provato a fare il massimo, poi sulla discussione sui valori e sui singoli giocatori che devono giocare o i paragoni con gli avversari ognuno è libero di fare le proprie valutazioni. Siamo noi che abbiamo messo il traguardo, a prescindere dagli avversari che sono sicuramente di valore. Ci siamo imposti quel traguardo, poi se non lo raggiungiamo avremo fatto il massimo per raggiungerlo. Poi se la squadra non è completa, se ci sono tanti infortuni, ognuno è libero di fare quello che vuole".